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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Carlos A. Giménez

"Sabemos de qué pata cojea la sabandija esta": Carlos Giménez se refiere a Delcy Rodríguez, quien habló de "transformación democrática" en Venezuela

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Giménez y Delcy Rodríguez - EFE
Carlos Giménez y Delcy Rodríguez - EFE
Cabe resaltar que el mensaje del congresista también hace referencia a la necesidad de que Venezuela avance hacia una salida democrática con fechas y garantías concretas.

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, lanzó un duro mensaje contra Delcy Rodríguez luego de que la encargada del régimen de Venezuela se pronunciara sobre el rumbo político, económico y social de Venezuela y asegurara que el país avanza hacia una transformación democrática.

La reacción del legislador se produjo después de que Rodríguez publicara un mensaje en el que afirmó que Venezuela tiene un camino claro y mencionara reformas a la justicia, el diálogo y decisiones orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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Sin embargo, las declaraciones no pasaron inadvertidas para Giménez, quien cuestionó la credibilidad del pronunciamiento y lanzó fuertes calificativos contra la dirigente del régimen venezolano.

En su publicación, Giménez escribió: "Delcy no engaña a nadie con su vocecita de ‘yo no fui’. Desde el Congreso de USA, sabemos de qué pata cojea la sabandija esta —verduga de la nación venezolana”. Además, insistió en que lo que hace falta para poner fin al régimen es establecer un cronograma electoral.

Cabe resaltar que el mensaje del congresista también hace referencia a la necesidad de que Venezuela avance hacia una salida democrática con fechas y garantías concretas, en lugar de limitarse a anuncios políticos. Su cuestionamiento cobra relevancia porque, aunque Rodríguez prometió elecciones y una autoridad electoral renovada, no presentó una fecha específica para los próximos comicios.

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De hecho, durante su intervención del jueves 29 de octubre, la encargada del régimen aseguró que habrá elecciones conforme a lo establecido en la Constitución venezolana y que estas deberán contar con el acompañamiento de la comunidad internacional. También defendió la necesidad de introducir cambios en el sistema judicial y establecer garantías para la participación de las distintas fuerzas políticas.

Finalmente, el representante republicano por Florida ha mantenido una línea de fuertes cuestionamientos contra las principales figuras del chavismo y ha exigido que la transición venezolana conduzca a elecciones libres. El pasado 25 de octubre, por ejemplo, responsabilizó públicamente a Delcy Rodríguez y a otros altos funcionarios por cualquier daño que pudiera sufrir la dirigente opositora María Corina Machado tras su regreso a Venezuela.

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