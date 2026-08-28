Nuevo temblor de magnitud 3,8 sacudió a Colombia en la madrugada de este viernes: el epicentro fue en Chocó

Colombia continúa atenta a la actividad sísmica tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado 10 de agosto y que dejó afectaciones en diferentes regiones, entre ellas Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y el departamento del Chocó.

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Este viernes 28 de agosto de 2026 se produjeron nuevos movimientos durante la madrugada. Según el reporte más reciente de la entidad, el sismo fue de magnitud 3,8 y tuvo como referencia el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

Este hecho se registró a una profundidad de 43 kilómetros y su ubicación fue establecida a siete kilómetros de esta población, con una latitud de 4,44° y una longitud de -76,71°.

De acuerdo con el SGC, los municipios más cercanos fueron Sipí (Chocó), a 25 km; Trujillo (Valle del Cauca), a 50 km; y El Dovio (Valle del Cauca), a 53 km.

Tras conocerse el evento, varios usuarios de redes sociales aseguraron haberlo sentido desde diferentes lugares del territorio nacional. Otros, por el contrario, manifestaron no haber percibido el movimiento y afirmaron que dicho evento fue superficial.

Luego del fuerte terremoto del 10 de agosto, la población ha permanecido especialmente pendiente de los reportes sobre nuevos sismos.

Finalmente, cabe resaltar que otro sismo fue registrado durante la mañana de este miércoles 26 de agosto en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 11:45 a. m., hora local, tuvo una magnitud de 5,4 y una profundidad de 140 kilómetros.

De acuerdo con el mapa publicado por el organismo, el epicentro se ubicó en el área de Los Santos, Santander, región que hace parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor concentración de actividad sísmica en Colombia. Este evento sí se sintió en Bogotá y Medellín.