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Revelan quién será el actor que dará vida a Snoop Dogg en la esperada película biográfica del icónico rapero

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
actor Jonathan Daviss-Foto EFE
actor Jonathan Daviss-Foto EFE
El protagonista de la serie Outer Banks fue seleccionado para interpretar al icónico artista de la Costa Oeste en un filme dirigido por Craig Brewer y producido por Death Row Pictures junto a NBCUniversal.

El actor estadounidense Jonathan Daviss, reconocido por su participación en la exitosa serie Outer Banks, fue seleccionado para interpretar al legendario rapero Snoop Dogg en su próxima película biográfica cinematográfica, un proyecto que estará bajo la dirección de Craig Brewer y que marcará el debut de la discográfica Death Row Pictures en la gran pantalla.

La producción del largometraje, que aún no cuenta con un título definitivo ni fecha de estreno oficial, se concretó tras un riguroso proceso de audición impulsado por el propio artista de la Costa Oeste con el objetivo de encontrar a un intérprete capaz de reflejar la autenticidad y los matices de su juventud en la escena musical.

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El acuerdo de colaboración entre Death Row Pictures y NBCUniversal Entertainment & Studios impulsará esta obra encargada de repasar los momentos más destacados en la trayectoria de Snoop Dogg, desde sus primeros pasos en el hip-hop californiano y su paso por la emblemática disquera Death Row Records hasta su consolidación como un fenómeno global en la cultura popular y la televisión.

Tras confirmarse la noticia, tanto el actor como el músico celebraron el anuncio a través de sus plataformas digitales mediante mensajes de entusiasmo que generaron una gran acogida entre los seguidores del género urbano.


La alianza entre Death Row Pictures y NBCUniversal marca un nuevo capítulo para la legendaria discográfica fundada en 1991, la cual busca diversificar su presencia en la industria del entretenimiento más allá de la música mediante el desarrollo de futuros proyectos audiovisuales.

Con un equipo creativo consolidado y un protagonista confirmado, la biografía cinematográfica de Snoop Dogg promete ofrecer una visión íntima y detallada de uno de los artistas más influyentes del rap norteamericano.

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Los seguidores del hip-hop y del rapero aguardan con expectativa más detalles sobre la producción, la cual se encuentra en sus etapas iniciales de desarrollo y preproducción con miras a convertirse en el retrato definitivo de la vida y el legado de Calvin Cordozar Broadus Jr., nombre real del artista.

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