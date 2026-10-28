Murió Alvin Hellerstein, juez encargado del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

El juez Alvin Hellerstein, encargado del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York tras ser capturados en un operativo el pasado 3 de enero, murió en la mañana de este miércoles, de acuerdo a lo informado por un portavoz del tribunal.

El magistrado, con larga trayectoria en el sistema judicial, falleció a los 92 años tras ejercer como juez federal desde 1998 y cuando estaba cerca de cumplir los 93.

Cabe recordar que Hellerstein llevó el proceso contra Nicolás Maduro desde que fue capturado y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

Según indicó el director ejecutivo del Distrito Sur, Ed Friedland, el caso de Nicolás Maduro y otros procesos a cargo de Hellerstein serán asignados aleatoriamente a otro juez federal.

El juez federal fue nombrado por el presidente Clinton para ejercer funciones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Hellerstein se desempeñó como juez de distrito hasta que en 2011 fue ascendido a juez senior para llevar casos de mayor impacto mediático.

El togado también se desempeñó en el Cuerpo de Abogados Militares del Ejército de los Estados Unidos y como abogado litigante en Manhattan.

Luego de los atentados terroristas de 2001, Hellerstein fue el encargado de llevar demandas por homicidio culposo, lesiones y daños a la propiedad.