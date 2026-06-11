Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras el choque de una lancha rápida contra un pontón turístico en la Isla de San Andrés

Este jueves las autoridades colombianas confirmaron la muerte de dos personas durante un recorrido en lancha por la isla de San Andrés.

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Según ha informado la Dirección General Marítima (Dimar), dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras el choque de una lancha contra un barco turístico que realizaba un recorrido con 14 pasajeros.

De acuerdo con los medios locales, la lancha conocida como 'Mi Bonita 2' se estrelló contra el pontón turístico llamado 'Gold Fish' en el canal navegablre de la isla.

Desde la página oficial, la Dirección General Marítima afirmó que: "lamenta profundamente el siniestro marítimo ocurrido que dejó como resultado el fallecimiento de dos personas. Asimismo, expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, y manifiesta su solidaridad con las personas que resultaron afectadas por este lamentable hecho".

Además, señaló que tras conocerse el incidente "se desplegaron unidades de reacción rápida y personal especializado para atender la situación, facilitar el traslado de los afectados y garantizar la atención oportuna de la emergencia".

Las versiones preliminares señalan que el pontón que estaba haciendo el recorrido turístico de manera inesperada chocó contra la lancha rápida.

Tras el choque, dos mujeres de nacional extranjera quedaron heridas de gravedad y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Departamental; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico fallecieron momentos después.

Por su parte, los dos heridos recibieron atención médica en un centro de asistencia local, según informó la Autoridad Marítima Colombiana.

En su comunicado, la entidad afirmó que: "DIMAR reitera su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la seguridad de la navegación. En ese sentido, la Autoridad Marítima Colombiana iniciará las respectivas investigaciones con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, determinar sus causas y adoptar las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente".