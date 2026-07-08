Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como nuevo canciller del Gobierno entrante: "De la mano de un nunca, Colombia volverá a hablar con autoridad"

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue definiendo su gabinete de cara a su posesión como presidente de la República el próximo 7 de agosto. A los diez nombres que hasta el momento se han confirmado se suma el de Omar Bula Escobar, quien será el canciller del Gobierno entrante.

Este anuncio se conoció por medio de un comunicado que publicó Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, en donde afirmó: “He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero nunca, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional”.

Te puede interesar:

Asimismo, indicó que “de la mano de un nunca, Colombia volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo”.

¿Quién es Omar Bula Escobar?

Bula es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, experto en temas internacionales y en desarrollo sostenible. Se graduó como administrador de empresas de la European University y de la Universidad de Lovaina la Nueva, en Bélgica. También estudió negociación estratégica y tiene una especialización en Management Corporativo en la ADEN/Harvard Business School.

Fue director y representante de la Organización de las Naciones Unidas en Senegal y, a lo largo de su carrera, trabajó en ese organismo en Europa, Oriente Medio, África y América Latina.

Finalmente, el nuevo canciller ha ejercido como consultor independiente, conferencista y ha escrito varios libros sobre geopolítica global.