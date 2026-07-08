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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como nuevo canciller del Gobierno entrante: "De la mano de un nunca, Colombia volverá a hablar con autoridad"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Asimismo, afirmó que “su conocimiento, disciplina y visión estratégica serán fundamentales para reconstruir y administrar una Cancillería como nunca antes”.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue definiendo su gabinete de cara a su posesión como presidente de la República el próximo 7 de agosto. A los diez nombres que hasta el momento se han confirmado se suma el de Omar Bula Escobar, quien será el canciller del Gobierno entrante.

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Este anuncio se conoció por medio de un comunicado que publicó Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, en donde afirmó: “He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero nunca, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional”.

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Asimismo, indicó que “de la mano de un nunca, Colombia volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo”.

¿Quién es Omar Bula Escobar?

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Bula es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, experto en temas internacionales y en desarrollo sostenible. Se graduó como administrador de empresas de la European University y de la Universidad de Lovaina la Nueva, en Bélgica. También estudió negociación estratégica y tiene una especialización en Management Corporativo en la ADEN/Harvard Business School.

Fue director y representante de la Organización de las Naciones Unidas en Senegal y, a lo largo de su carrera, trabajó en ese organismo en Europa, Oriente Medio, África y América Latina.

Finalmente, el nuevo canciller ha ejercido como consultor independiente, conferencista y ha escrito varios libros sobre geopolítica global.

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