Congresista del petrismo pidió suspensión del presidente colombiano y fue ella quien terminó suspendida: "Es un autogol"

La congresista del petrismo en Colombia Gloria Arizabaleta, quien emitió el miércoles un auto en el que solicitó la suspensión provisional del cargo del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, fue suspendida provisionalmente este viernes por la Procuraduría General de la Nación.

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Arizabaleta, quien es la presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no podrá terminar su actual periodo legislativo que justo culmina el 20 de julio, mismo día hasta el que rige la decisión de la Procuraduría.

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El Ministerio Público, por su parte, argumentó que la representante actuó sin tener la competencia jurídica para ordenar la medida contra el jefe de Estado.

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia inspeccionó la oficina de Gloria Arizabaleta. El magistrado Misael Rodríguez ordenó la práctica de pruebas, entre ellas la de documentos relacionados con el auto de sustanciación con el que la congresista solicitó la suspensión de Petro.

Justo después de la polémica decisión de Arizabaleta, el abogado exministro Luis Felipe Henao denunció por prevaricato a la presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara ante la Corte Suprema.

De parte del petrismo también hay denuncias contra Arizabaleta ante la sala de instrucción de la Corte Suprema por presunto constreñimiento y prevaricato.

Alejandro Carranza, abogado del presidente Petro, aseguró que existen evidencias sobre actuaciones de la congresista en las que habría buscado prebendas del Gobierno Nacional supuestamente para fallar a favor del mandatario en procesos que lleva la comisión de acusación de la Cámara.

Melquisedec Torres, periodista, analista y abogado, aseguró en La Noche de NTN24 que la institucionalidad de Colombia vive "momentos insólitos por cuenta de unas actuaciones absolutamente inesperadas", en este caso, de la congresista Gloria Arizabaleta".

Para Torres, "esto que llaman jugadita, de ser cierto, habría provocado al interior de la campaña de Iván Cepeda también un fuerte choque con el presidente Petro y con otras personas puesto que Cepeda considera que la presencia hoy de Gustavo Petro no le ayuda y al contrario le ha perjudicado".

Rafael Nieto, senador electo por el partido Centro Democrático, columnista, analista y exviceministro de Justicia, dijo en La Noche de NTN24 que "lo que se pretendía" con la solicitud de la congresista era "victimizar" al presidente Petro, pero indicó que "si esa era la jugada, es un autogol".

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Al exviceministro, según dijo, le cuesta "mucho trabajo no pensar que esto estaba coordinado, arreglado, entre la congresista Arizabaleta y Petro. "Esa es mi inclinación natural pero supongo que es también producto de un prejuicio y es también la desconfianza que me producen Petro y su Gobierno", indicó.