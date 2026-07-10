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Viernes, 10 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Régimen de Venezuela actualiza balance de víctimas tras los terremotos: 4.118 muertos y 16.740 heridos

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.

Este viernes 10 de julio, el régimen venezolano ofreció un nuevo balance de víctimas fatales que dejaron los terremotos en Venezuela.

Según reporta Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, hasta el momento se han registrado 4.118 decesos.

Asimismo, el jefe del parlamento de la dictadura venezolana comunicó que 16.740 es el saldo de personas heridas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

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Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Tras la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

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Estimaciones preliminares de organismos internacionales basadas en tecnología de radar indican que hasta 59.000 edificaciones habrían sufrido algún tipo de daño.

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