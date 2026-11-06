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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Maluma

Así anunció Maluma gira de conciertos para 2027 que incluye Bogotá y otras capitales sudamericanas: "¿En dónde nos tomamos el cafecito?"

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El cantante colombiano Maluma (EFE)
El cantante colombiano Maluma (EFE)
La gira se cumplirá bajo el nombre 'Loco X Volver World Tour 2027', que hace referencia a su más reciente álbum.

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, anunció este viernes una gira de conciertos que tendrá lugar en 2027 y que iniciará en Bogotá, la capital colombiana.

“En dónde nos tomamos el cafecito”, escribió Maluma junto con el cartel en el que se anuncian las ciudades que harán parte de la gira.

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La gira se cumplirá bajo el nombre 'Loco X Volver World Tour 2027', que hace referencia a su más reciente álbum.

En la lista de destinos selecciones para las presentaciones de Maluma, en 2027, se encuentran ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en la capital colombiana e incluirá destinos, en Sudamérica, como Buenos Aires, Córdoba Asunción, Santiago de Chile y Lima.

La ambiciosa gira tendrá un agresivo recorrido en Europa en donde parece que no se quedará por fuera ninguna de las grandes urbes del viejo continente. En la lista aparecen, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa, Braga, Amberes, París, Berlín y Milán.

En Norteamérica, entre tanto, aparecen gigantescas metrópolis como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Washington, Atlanta, Orlando, Boston y, por supuesto, Miami.

Para la que se anticipa será una gira llena de detalles, varios medios colombianos precisan que el artista prepara un espectáculo con una poderosa apuesta visual que busca conectar con el público.

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Maluma, también como parte del anuncio de la gira, publicó un video ambientado en tierras colombianas en el que se despide de sus seres queridos antes de emprender el viaje que lo llevará por varias ciudades del planeta.

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