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Martes, 27 de octubre de 2026
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Brasil

Brasil habría cancelado los pasaportes de Flávio Bolsonaro en medio de interrogantes sobre su paradero

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Flávio Bolsonaro (EFE)
Flávio Bolsonaro (EFE)
El domingo, el izquierdista Lula da Silva, de 81 años, ganó el balotaje por casi 52% de los votos, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Este martes fuentes policiales señalaron que los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia, en medio de interrogantes sobre su paradero.

La justicia de Brasil le había ordenado a entregar sus documentos, tras perder en el balotaje del domingo ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

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Bolsonaro, de 45 años, es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

"Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados", dijo la fuente policial a AFP, después de que el excandadito no cumpliera la orden judicial.

Asimismo, autoridades han señalado que no "hay registro formal" de que el senador haya salido del país.

En medio de los rumores en redes sociales, la autoridades argentinas desmintieron versiones difundidas según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país hacia a Argentina.

Este martes, el portal argentino Infobae informó de que la aerolínea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.

Sin embargo, una fuente del ministerio argentino de Seguridad señaló que "es todo falso, nunca ingresó".

Flávio Bolsonaro, que no ha reconocido su derrota electoral, dijo el lunes que se le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo".

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", dijo en un video.

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Tras perder las elecciones, el excandidato dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición (...) No me van a callar, no me van a intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil”, afirmó Bolsonaro en el video difundido en redes.

El domingo, el mandatario izquierdista, de 81 años, ganó el balotaje por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

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