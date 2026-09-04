Jubilados de CANTV protestaron en Caracas por un bono que dejó de llegarles

Jubilados, pensionados y sobrevivientes de CANTV salieron a protestar este viernes 4 de septiembre en Plaza Caracas para exigir una respuesta frente a la suspensión de un beneficio económico y el deterioro de sus coberturas de salud.

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Los manifestantes han consignado un documento para reclamar el pago de las asignaciones pendientes y el cumplimiento de beneficios contemplados para los trabajadores retirados de la empresa estatal. La protesta igualmente se desarrolló de manera simultánea en otras regiones del territorio venezolano

El principal reclamo tiene relación con un bono de 50 dólares que, según los representantes de los jubilados, ha sido cancelado por CANTV en abril y mayo, pero luego dejó de pagarse.

Alberto Garrido Ojeda, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del área de Caracas, detalló en la protesta que la suspensión del beneficio representa un fuerte golpe para los ingresos de los que dependen de estas asignaciones.

Según declaraciones recogidas por Runrun.es, Garrido dijo que el denominado bono vital representa cerca del 75 % del ingreso por mes de jubilados, pensionados y sobrevivientes de la empresa.

“Hay un acumulado que puede darse como resultado cuando vuelvan a cancelar el bono de 200 dólares, pero es un derecho de nosotros porque ese bono vital, que se llama muy similar al bono de guerra, representa el 75% del ingreso mensual que recibe el jubilado, pensionado y sobreviviente de la empresa”, declaró Garrido, según el medio.

Los representantes de los jubilados afirman que el problema no está limitado a la suspensión del bono. Igualmente reclaman el pago de una deuda que se acumula desde que el beneficio dejó de ser cancelado y exigen explicaciones acerca de las condiciones en las que seguirá este mecanismo de compensación.

El Impulso registró que los manifestantes esperan que la situación afecte a unos 11.000 jubilados, pensionados y sobrevivientes de CANTV a nivel nacional.

Los trabajadores retirados aseguran que la suspensión del beneficio vulnera acuerdos laborales y han solicitado al Ministerio del Trabajo intervenir frente a la administración de la compañía para buscar una solución.

En estos momentos los trabajadores retirados esperan una respuesta oficial y el reclamo sigue concentrado en dos frentes: recuperar las asignaciones económicas que dejaron de recibir y restablecer los beneficios de salud que, según denuncian, se deterioraron.