No hay tregua al terrorismo: De la Espriella continúa con su política de mano dura contra el crimen en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa adelante con su política de mano dura contra el narcoterrorismo en el país, con duros y contundentes golpes a cabecillas de grupos criminales que delinquen y atemorizan a la ciudadanía. Recientemente, el mandatario colombiano anunció un golpe contra el ELN en el suroccidente colombiano, donde fue “eliminado” alias “Marcos Pacífico”, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de dicha organización criminal.