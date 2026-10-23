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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: La Mañana

No hay tregua al terrorismo: De la Espriella continúa con su política de mano dura contra el crimen en Colombia

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa adelante con su política de mano dura contra el narcoterrorismo en el país, con duros y contundentes golpes a cabecillas de grupos criminales que delinquen y atemorizan a la ciudadanía. Recientemente, el mandatario colombiano anunció un golpe contra el ELN en el suroccidente colombiano, donde fue “eliminado” alias “Marcos Pacífico”, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de dicha organización criminal.

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