ANIMACIÓN: Así fue el potente choque de trenes en España en el que decenas de personas perdieron la vida

Al menos 68 muertos deja un choque de trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, alrededor de 600 personas iban a bordo de los dos trenes. La cifra de fallecidos y heridos podría ir en aumento a medida que avanzan las tareas de los bomberos, ell siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.