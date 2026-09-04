Reino Unido ratifica su posición sobre las islas Malvinas y tilda de “absoluto e inamovible” su compromiso con el archipiélago

El Gobierno del Reino Unido rechazó de forma categórica las recientes declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en las que el mandatario suramericano reafirmó el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y advirtió con aplicar sanciones a las empresas energéticas que exploten recursos.

A través del ministro de Defensa británico, Wes Streeting, la administración en Londres sostuvo que las posturas expuestas por el Ejecutivo argentino responden a dinámicas de política interna.

La respuesta oficial se produjo luego de que Milei anunciara la proyección de una base militar en el punto continental más cercano al archipiélago y criticara abiertamente la situación económica y demográfica de Reino Unido.

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“Las palabras de Milei hablan más de política interna argentina que de las Malvinas. Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible”, aseveró el ministro de Defensa, Wes Streeting.

La controversia se intensificó ante los avances del proyecto de extracción petrolera liderado por la firma israelí Navitas y la británica Rockhopper en aguas del archipiélago, iniciativa que Milei calificó como un intento inminente de apropiación de reservas marítimas.

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Fuentes de Downing Street ratificaron que el principio de autodeterminación abarca el derecho de los habitantes de territorio insular a desarrollar la explotación de sus recursos naturales.

Por lo tanto, los pronunciamientos en Europa coinciden con la atención mediática sobre eventuales revisiones en la postura de neutralidad tradicional de Estados Unidos respecto a la disputa del Atlántico Sur.