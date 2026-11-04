Este es el estado de salud de José Rondón, pelotero venezolano que fue inmovilizado y retirado del Estadio Monumental en camilla

El pasado martes 3 de noviembre, el beisbolista venezolano José Rondón protagonizó un fuerte choque contra la barda del jardín izquierdo del Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela.

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La situación se registró durante el encuentro de la LVBP entre los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira.

Tras el intenso golpe, Rondón recibió atención inmediata del cuerpo médico y los paramédicos presentes en el terreno de juego.

El deportista fue inmovilizado con un collarín cervical y retirado del campo en camilla, mientras se evaluaba su estado de salud.

Según allegados al staff de los Leones del Caracas, el jugador no presentó fracturas ni lesiones de gravedad.

Además, trascendió que el pelotero se encuentra fuera de peligro. No obstante, fue apartado temporalmente del roster activo como medida preventiva.

En ese sentido, Rondón permanecerá bajo observación médica por el protocolo correspondiente a posibles conmociones.

Rondón, cabe agregar, juega principalmente como jardinero izquierdo (left fielder) en los Leones del Caracas.