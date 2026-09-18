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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Narcotráfico

EE. UU. fortalece alianza bilateral para lograr la exclusión de nación latinoamericana de lista países de tránsito y producción de drogas ilícitas

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Servicio Aeronaval de Panamá custodia paquetes de cocaína incautados-Foto: EFE
Servicio Aeronaval de Panamá custodia paquetes de cocaína incautados-Foto: EFE
El embajador Kevin Marino Cabrera ratificó el compromiso de Washington con el gobierno del presidente José Raúl Mulino en el combate de la droga.

El Gobierno de Estados Unidos y la administración del presidente panameño, José Raúl Mulino, intensificaron sus operaciones conjuntas de seguridad con el objetivo de retirar a Panamá de la lista norteamericana de principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación celebrada este viernes, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la cooperación diaria entre ambas naciones para clausurar las rutas del narcotráfico en el istmo.

Las declaraciones sucedieron a la difusión del informe anual del Departamento de Estado que incluye a Panamá junto a otras dos decenas de países de la región y el mundo, documento en el que Washington evaluó las dinámicas de transporte y producción de estupefacientes a nivel global.

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“Estamos trabajando con Panamá todos los días para eliminar que sea cualquier tipo de ruta. Por cinco años seguidos, Panamá ha sido nuestro socio número uno en la región en incautaciones de droga”, aseveró el embajador Kevin Marino Cabrera.

Reportes oficiales del Ministerio Público panameño confirmaron el decomiso de 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos durante el ejercicio operativo del año 2025.

La ampliación de los acuerdos bilaterales contempla el traspaso de tecnología y el fortalecimiento de la inteligencia naval para consolidar la neutralización de redes criminales en las costas centroamericanas.

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Al respaldar de manera implícita los resultados operativos de la administración de Mulino, Estados Unidos sienta las bases para revisar el estatus del país centroamericano en sus clasificaciones anuales, y condiciona su eventual exclusión del listado a la efectividad sostenida en el bloqueo de los corredores marítimos y terrestres del narcotráfico.

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