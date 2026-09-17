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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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España

"2.700 kilogramos de cocaína y 800 gramos de tusi": golpe al narcotráfico internacional en España

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Policía de España
Foto: Policía de España
15 personas fueron arrestadas y se llevaron a cabo registros en inmuebles situados en las provincias de Málaga, Alicante y Barcelona.

La Policía Nacional de España desarticuló en las últimas horas una organización criminal dedicada, presuntamente, a la importación y distribución internacional de grandes cantidades de cocaína.

En las distintas fases de la investigación, explicó el Ministerio del Interior, “se han incautado más de 2.700 kilogramos de cocaína y 800 gramos de tusi así como se ha conseguido bloquear criptoactivos, cuentas, productos financieros y bienes inmuebles”.

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Asimismo, 15 personas fueron arrestadas y se llevaron a cabo registros en inmuebles situados en las provincias de Málaga, Alicante y Barcelona.

Este operativo inició en 2025, fruto de la cooperación policial internacional, a raíz de informaciones que apuntaban a la existencia de “una organización criminal dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína para su posterior distribución y exportación a otros países de la Unión Europea”.

Según las autoridades, la banda criminal "contaba con una estructura perfectamente organizada y algunos de sus integrantes mantenían además vínculos familiares, lo que reforzaba la confianza dentro de la organización y dificultaba la infiltración de personas ajenas al entramado".

En abril de este año, los investigadores detectaron numerosos desplazamientos de los miembros del grupo por diferentes puntos del territorio nacional.

Los criminales llegaron a recorrer más de 2.000 kilómetros en un solo día, empleando varios vehículos de alta gama y extremando las medidas de seguridad.

"El convoy, que circulaba a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, se desplazó desde Huelva hasta una localidad de Barcelona realizando diversas paradas en otros puntos de la península", señaló la Policía.

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La desarticulación de este grupo criminal, "especializado en la recepción, almacenaje y posterior transporte de la cocaína hacia Europa para diferentes organizaciones pone en evidencia como los ecosistemas delictivos cambiantes trascienden las estructuras fijas, la permanencia y los roles tradicionales".

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