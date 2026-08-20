Momento de angustia en Bachaquero, estado Zulia, por sismo superficial de magnitud 3,5

Este jueves a las 8:10 a. m. se registró un sismo superficial de magnitud 3,5 el cual sacudió parte del estado Zulia, Venezuela.

El movimiento telúrico generó momentos de alarma y zozobra entre los habitantes de Bachaquero.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el evento sísmico fue localizado a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero, sintiéndose con mayor fuerza en el municipio Valmore Rodríguez y zonas vecinas.

Por su parte, Protección Civil activó de inmediato los protocolos de supervisión y descartaron daños estructurales graves.

Posteriormente, expertos explicaron que el carácter superficial provocó que el sismo se percibiera de manera notable.

Un sismo superficial es un temblor cuyo foco o hipocentro se origina a poca distancia de la superficie terrestre, generalmente entre los 0 y 70 kilómetros de profundidad.

Recordemos que hace 57 días un devastador doblete sísmico enlutó a la población venezolana. Según el régimen de Venezuela, un total de 6.438 personas perdieron la vida tras los terremotos.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.