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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Carlos A. Giménez

Carlos Giménez pide llevar a Diosdado Cabello ante la justicia y reclama elecciones en Venezuela tras la salida de Maduro: “necesitamos destruir todo el régimen”

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
El congresista republicano pidió que se convoquen elecciones para permitir el regreso de la líder María Corina Machado.

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez volvió a pronunciarse este jueves 17 de septiembre sobre la situación política de Venezuela y aseguró que la salida de Nicolás Maduro del poder no debería significar el cierre del proceso de transformación política del país.

A través de su cuenta de X, Giménez se refirió a la operación que terminó con la salida de Maduro y planteó que ahora el objetivo debe ser avanzar contra las estructuras que, según su postura, todavía permanecen vinculadas al régimen de Venezuela.

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Extraer al narcodictador Maduro fue una medida audaz y excepcional del presidente Trump, pero necesitamos destruir todo el régimen”, escribió Giménez.

En el mismo mensaje, el congresista republicano hizo una mención directa a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen, y reclamó que sea llevado ante la justicia. Además, pidió que se convoquen elecciones para permitir el regreso de la líder María Corina Machado.

Diosdado Cabello debe ser llevado ante la justicia y deben convocarse elecciones lo antes posible para que @MariaCorinaA pueda regresar y gobernar una Venezuela libre”, señaló Giménez en X.

La posición expresada por el congresista se suma a otros pronunciamientos que ha realizado durante 2026 sobre la transición venezolana. En mayo, Giménez ya había dicho que esperaba que, en el futuro, las autoridades venezolanas entregaran a Cabello para que enfrentara la justicia estadounidense.

Además, en mayo, el representante estadounidense había señalado que Venezuela necesitaba una transición democrática y había cuestionado la permanencia de figuras vinculadas al régimen chavista dentro de las estructuras de poder.

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El mensaje de este jueves también se produce en medio de nuevas tensiones alrededor de María Corina Machado. La líder opositora denunció recientemente un intento de ingreso de hombres no identificados a su vivienda en Caracas, mientras que Diosdado Cabello negó posteriormente esa acusación.

De esta manera, Giménez vuelve a poner sobre la mesa dos asuntos que han marcado sus declaraciones sobre el régimen durante los últimos meses: el futuro de Diosdado Cabello frente a la justicia estadounidense y la convocatoria de elecciones como parte del proceso político que se desarrolla tras la salida de Maduro.

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