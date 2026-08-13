NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Pete Hegseth

EE. UU. planea llevar a cabo ataques "en tierra" contra narcotraficantes junto a socios latinoamericanos, incluido Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de soldados de EE. UU. (AFP)
Foto de soldados de EE. UU. (AFP)
Esto ocurre tras la importante reunión entre 19 países, liderada por Trump, denominada Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C).

Estados Unidos planea ejecutar ataques "en tierra" contra narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, según el secretario de Guerra Pete Hegseth.

Cabe recordar que el Gobierno del presidente Donald Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

o

Esto ocurre tras la importante reunión entre 19 países, liderada por Trump, denominada Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C).

Los planes de operaciones antidrogas terrestres podrán ampliarse a "donde quiera" que operen grupos del narcotráfico, añadió el secretario en Panamá.

Asimismo, Hegseth dijo que Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una "capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga" en el Caribe y el Pacífico.

Será "el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra", agregó.

"Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS (acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico) o Al Qaeda", sentenció.

o

La Coalición Anticárteles de las Américas reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos conservadores.

Hegseth hizo hincapié en que su advertencia a los cárteles va "en serio", "desde aquí abajo, en el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo en las plazas de México", además de los remanentes de las guerrillas colombianas, que definió como "objetivos legítimos".

México, donde operan poderosas organizaciones criminales, no forma parte de la alianza.

Asimismo, Hegseth defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas, que según juristas y organizaciones de derechos humanos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Gobierno de Estados Unidos

Departamento de Guerra

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Daños provocados por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Nuevo balance de fallecidos en Venezuela tras el doblete sísmico: reportan 6.301 decesos

Groenlandia

"Lo que está pasando en Groenlandia está afectando a todo el planeta", advierte científico

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella

Gabinete de Abelardo de la Espriella está casi completo: acaba de anunciar a su ministra de Salud

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daños provocados por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Nuevo balance de fallecidos en Venezuela tras el doblete sísmico: reportan 6.301 decesos

Groenlandia

"Lo que está pasando en Groenlandia está afectando a todo el planeta", advierte científico

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella

Gabinete de Abelardo de la Espriella está casi completo: acaba de anunciar a su ministra de Salud

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"El campeón del diálogo": Diosdado Cabello se refiere con cinismo al régimen venezolano sobre negociaciones vigiladas por EE. UU.

Eclipse solar en Fuerteventura, España - Foto: EFE
Eclipse de Sol

Así fue como varios países europeos se oscurecieron en pleno atardecer por el atractivo eclipse solar

Dinorah Figuera - EFE
Dinorah Figuera

"Este inicio marca un nuevo capítulo": Dinorah Figuera sobre apertura de conversaciones con el régimen de Venezuela

Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023