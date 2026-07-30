NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
PNB

Tres PNB en Barinas fueron destituidos y procesados por extorsionar a ciudadano: la víctima los grabó pidiendo dinero "bien enrolladito"

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Escudo de la PNB (Venezuela) - Foto: X
Escudo de la PNB (Venezuela) - Foto: X
El caso se conoció públicamente tras la viralización de un video en redes sociales grabado por la propia víctima: un motorizado.

Tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Barinas fueron destituidos, detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

o

Esto, tras comprobarse su implicación directa en actos de extorsión y corrupción contra un ciudadano.

El caso se conoció públicamente tras la viralización de un video en redes sociales grabado por la propia víctima: un motorizado.

o

En el audiovisual se evidencia cómo los uniformados le exigían un pago ilegal de 20 dólares en efectivo.

Los oficiales, en ese sentido, le ordenaban a la víctima entregar el dinero "bien enrolladito" para evitar ser descubiertos en la vía pública por terceros.

Tras la difusión de las imágenes, la Inspectoría de Control de la Actuación Policial (ICAP) activó de inmediato una investigación administrativa exprés.

o

Según expertos, los altos índices de corrupción en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela responden a una combinación de crisis socioeconómica, salarios pulverizados, debilidad institucional y la normalización del uso del cargo para la extorsión.

Asimismo, los procesos de reclutamiento exprés y la escasa preparación en derechos humanos y ética reducen la capacidad operativa profesional del cuerpo.

Es sabido que la falta de credibilidad de la policía en Venezuela se debe principalmente a la corrupción institucional, la comisión de abusos y violaciones de derechos humanos, y la subordinación de los cuerpos de seguridad a intereses políticos por parte del Estado.

Temas relacionados:

PNB

Destitución

Caso

Policía

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alerta en aeropuertos de EE. UU. por detenciones migratorias de ICE: se reportan más de 800 arrestos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Aumenta la cifra de muertos tras un mes de los terremotos en Venezuela

Estrecho de Ormuz vistos desde Omán- Foto: EFE
Régimen de Irán

Irán amenaza con vetar el paso por el estrecho de Ormuz a buques que acepten sus fondos congelados en el exterior

Avión comercial - Foto de referencia: Pexels
Terremoto en Venezuela

Estos son los países que gradualmente reabren vuelos directos con Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Aumenta la cifra de muertos tras un mes de los terremotos en Venezuela

Estrecho de Ormuz vistos desde Omán- Foto: EFE
Régimen de Irán

Irán amenaza con vetar el paso por el estrecho de Ormuz a buques que acepten sus fondos congelados en el exterior

Avión comercial - Foto de referencia: Pexels
Terremoto en Venezuela

Estos son los países que gradualmente reabren vuelos directos con Venezuela

Bocetos de la tercera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos - Fotos Reuters
Juicio contra Maduro

Lo que no se contó de una audiencia que dejó ver transformación de Nicolás Maduro tras 200 días preso: delgado, resignado y distanciado de su esposa Cilia Flores

Shakira y Burna Boy - Foto: Cortesía Sony Music Colombia
Shakira

Colombia brilla dentro y fuera de la cancha: Shakira celebra su conquista del top 1 global con 'Dai Dai'

Selecciones sudamericanas - Fotos: EFE
Ranking FIFA

Así quedaron las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA tras el Mundial 2026: sorprendentemente Venezuela tuvo ascenso

Foto de referencia del régimen de Irán (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

Irán responde a EE. UU. con ataques a sus bases militares de Medio Oriente y acusa a Trump de "crímenes de guerra"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre