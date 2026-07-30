Tres PNB en Barinas fueron destituidos y procesados por extorsionar a ciudadano: la víctima los grabó pidiendo dinero "bien enrolladito"

Tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Barinas fueron destituidos, detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

Esto, tras comprobarse su implicación directa en actos de extorsión y corrupción contra un ciudadano.

El caso se conoció públicamente tras la viralización de un video en redes sociales grabado por la propia víctima: un motorizado.

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En el audiovisual se evidencia cómo los uniformados le exigían un pago ilegal de 20 dólares en efectivo.

Los oficiales, en ese sentido, le ordenaban a la víctima entregar el dinero "bien enrolladito" para evitar ser descubiertos en la vía pública por terceros.

Tras la difusión de las imágenes, la Inspectoría de Control de la Actuación Policial (ICAP) activó de inmediato una investigación administrativa exprés.

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Según expertos, los altos índices de corrupción en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela responden a una combinación de crisis socioeconómica, salarios pulverizados, debilidad institucional y la normalización del uso del cargo para la extorsión.

Asimismo, los procesos de reclutamiento exprés y la escasa preparación en derechos humanos y ética reducen la capacidad operativa profesional del cuerpo.

Es sabido que la falta de credibilidad de la policía en Venezuela se debe principalmente a la corrupción institucional, la comisión de abusos y violaciones de derechos humanos, y la subordinación de los cuerpos de seguridad a intereses políticos por parte del Estado.