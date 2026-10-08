"EE.UU. sabe que está lidiando con personas vinculadas a torturas": Luis Carlos Díaz sobre nueva acusación contra Maduro y Cilia

Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que renueva por un periodo de dos años la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela. En cuanto a la imputación de nuevos cargos por tortura y secuestro contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el defensor de derechos aseguró que “Estados Unidos sabe que está lidiando con personas vinculadas a torturas”.