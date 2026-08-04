EE. UU. intensifica redadas aéreas: detienen hasta 40 inmigrantes al día en aeropuertos por orden de la administración Trump

Un notable incremento en las ofensivas migratorias de Estados Unidos se está registrando en las terminales aéreas del país, de acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por la cadena NBC, las autoridades están arrestando entre 20 y 40 inmigrantes diarios en los aeropuertos.

Las operaciones, que forman parte de la campaña de deportación de la Administración del presidente Donald Trump, se concentran en personas con visados vencidos, beneficiarios de programas extintos o solicitantes con trámites pendientes.

Reportes de la prensa local indican que la estrategia se apoya en un convenio entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Agentes vestidos de civil abordan e identifican a los pasajeros directamente en los mostradores de facturación de las aerolíneas o en las puertas de abordaje.

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La medida se ha desplegado en al menos 15 aeropuertos de más de 12 estados, incluyendo California (Los Ángeles y San Francisco), Florida, Texas, Illinois, Nueva Jersey y Massachusetts, afectando a ciudadanos de más de una docena de nacionalidades.

Entre los detenidos figuran trabajadores del sector tecnológico, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y personas con solicitudes de asilo o residencia permanente en trámite.

Ante este panorama, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió un comunicado urgente recomendando a los migrantes incluso a aquellos que planean realizar únicamente vuelos nacionales buscar asesoría jurídica antes de abordar un avión.

​"Hemos recibido constantes informes de miembros de la comunidad que confirman un aumento severo en las detenciones dentro de las terminales aéreas en vuelos dentro del propio territorio estadounidense", advirtió Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de CHIRLA.

Unos de los episodios que ha generado mayor conmoción es la detención de la venezolana Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, de 28 años y exfutbolista universitaria. La joven, que contaba con una solicitud de asilo vigente tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos fue arrestada en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, cuando intentaba abordar un vuelo interno para reunirse con amigos.