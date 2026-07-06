Así respondió el abogado al que Gustavo Petro acusó de haber invertido 1,9 millones de dólares en la campaña de Abelardo De la Espriella: "Lo desafío a que presente pruebas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, aseguró que el abogado norteamericano Dawn Newlin habría invertido la suma de 1,9 millones de dólares en la empresa Google para realizar campaña en nombre de Abelardo De la Espriella.

"Oiga, señor Abelardo, ¿ya usted respondió sobre por qué el señor Dan Newlin puso 1.9 millones de dólares en Google para hacerle publicidad? ¿Está ese gasto reflejado en sus cuentas?", afirmó el presidente.

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Asimismo, en este trino, Gustavo Petro aseguró que el presidente electo no ganó las elecciones, sino que los resultados fueron arreglados con algoritmos. “Perdieron las elecciones y las arreglaron con algoritmos”, indicó.

¿Cómo respondió Dawn Newlin a Gustavo Petro?

Frente a las acusaciones, el abogado y empresario, quien había sido nominado para el cargo de embajador de Estados Unidos en Colombia, respondió que bajo ninguna circunstancia destinó dinero para financiar la campaña de Abelardo De la Espriella.

"Me dirijo a usted para rechazar categóricamente las recientes e infundadas acusaciones sobre mi supuesta participación en la elección del presidente electo Abelardo De la Espriella. Dichas afirmaciones son total y absolutamente falsas", afirmó.

"Quiero ser muy claro: no he aportado ni un solo dólar, ni un solo centavo, de manera directa o indirecta, a su campaña", agregó.

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Del mismo modo, Dan Newlin retó al presidente de Colombia a que presente pruebas al pueblo colombiano que respalden las acusaciones que hace y, de no tenerlas, exigió que Gustavo Petro se retracte de inmediato de las palabras que escribió.

"Lo reto a presentar ante el pueblo colombiano pruebas que respalden estas acusaciones manifiestamente falsas. No podrá hacerlo, porque jamás existió contribución alguna. El pueblo colombiano merece conocer la verdad. Por ello, le solicito que presente las pruebas que dice tener o, en su defecto, retire de inmediato sus declaraciones y ofrezca una disculpa pública", aseguró.