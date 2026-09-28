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Ejército denunció robo del cuerpo de soldado asesinado en combates en Cauca: estaría en poder de las Farc y su familia pide poder despedirlo

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército denunció robo del cuerpo de soldado - Canva y Redes sociales
Ejército denunció robo del cuerpo de soldado - Canva y Redes sociales
El Comité Internacional de la Cruz Roja brindará mediación y también se pidió la participación de la Defensoría del Pueblo, autoridades civiles y otras instituciones competentes para facilitar la recuperación y entrega digna del cuerpo.

Un grave episodio se registró en medio de las operaciones militares que adelanta el Ejército Nacional en zona rural de El Tambo, Cauca, donde las tropas sostuvieron enfrentamientos con integrantes de la estructura Carlos Patiño.

Según la información divulgada por el Ejército Nacional, durante los combates fue asesinado el soldado profesional Idel José Torres Herrera. Sin embargo, la situación se agravó posteriormente, pues, según la denuncia, el cuerpo del uniformado fue sustraído del lugar de los hechos y, hasta el momento, no ha podido ser recuperado.

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Asimismo, de acuerdo con la institución, mientras se desarrollaba la situación, se presentó un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4, adscrita a la Tercera División.

En medio de esas circunstancias, el cuerpo del soldado fue retirado de la zona, situación que, además de impedir su entrega a la familia, ha dificultado que la Fiscalía pueda adelantar los actos urgentes correspondientes dentro de la investigación.

En ese sentido, el Ejército rechazó categóricamente lo ocurrido y señaló que la manipulación, traslado y retención arbitraria de un cadáver en medio de un conflicto puede constituir una grave vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

La institución hizo referencia al Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, al advertir que las partes involucradas en las hostilidades deben adoptar medidas para garantizar un trato digno a los restos de quienes pierden la vida durante un conflicto.

Del mismo modo, indicó que los hechos podrían tener implicaciones dentro de la legislación penal colombiana por conductas como irrespeto a cadáveres y, dependiendo de lo que establezca la investigación, posibles delitos relacionados con el ocultamiento de evidencia, destrucción de material probatorio u obstrucción a la justicia.

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Las labores para recuperar el cuerpo de Idel José Torres Herrera también se han visto afectadas por las condiciones meteorológicas adversas que, según informó el Ejército, han limitado el ingreso de apoyo aéreo a la zona.

Finalmente, se solicitó la intervención inmediata de organismos humanitarios. El Comité Internacional de la Cruz Roja brindará mediación y también se pidió la participación de la Defensoría del Pueblo, autoridades civiles y otras instituciones competentes para facilitar la recuperación y entrega digna del cuerpo.

“Rechazamos cualquier acción que desconozca los principios del Derecho Internacional Humanitario”, señaló la institución, que, además, expresó sus condolencias y respaldo a la familia del uniformado.

Por ahora, las tropas continúan desplegadas en el sector mientras avanzan las operaciones y las gestiones para recuperar el cuerpo del soldado profesional.

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