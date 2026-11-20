Carlos Alcaraz encendió las alarmas en las ATP Finals de Turín después de sentir molestias en la parte posterior del muslo izquierdo en su partido contra Daniil Medvedev. La preocupación se incrementó este jueves 19 de noviembre, cuando el tenista canceló su entrenamiento y acudió a hacerse una resonancia magnética. No obstante, las pruebas trajeron tranquilidad: no se halló una lesión en el isquiotibial izquierdo y el español va a poder continuar en el torneo.

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El problema físico apareció en su victoria frente al ruso, a quien derrotó por 6-2 y 6-4. En el segundo set, cuando tenía ventaja de 2-1, Alcaraz pidió asistencia médica y recibió atención en la zona afectada. Pese a que finalizó el encuentro sin mayores dificultades aparentes, reconoció que sintió una molestia.

“He notado un poco la molestia, no voy a mentir. Por desgracia, estaba jugando muy bien y, de repente, he sentido un pequeño problema en los isquiotibiales”, detalló el murciano tras el compromiso.

El español igualmente contó que trató de modificar algunos movimientos para evitar que el inconveniente empeorara en el transcurso del partido. “He intentado mantener la calma, no moverme de una forma demasiado agresiva, por así decirlo, y concentrarme en ser agresivo y en mis golpes en todo momento”, indicó.

Además, reconoció que las lesiones le cambiaron la manera de afrontar los momentos difíciles en la cancha. “La lesión me hizo darme cuenta de lo que es importante, de lo que realmente importa. No es ganar, no es ganar o perder finales de torneos. Se trata simplemente de jugar al tenis”, aseguró.

La incertidumbre continuó este jueves, momento en el que Alcaraz no apareció en la sesión de práctica que tenía programada en el Inalpi Arena. En lugar de entrenar, acudió al Instituto de Medicina del Deporte de Turín para someterse a una resonancia magnética en el muslo izquierdo.

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Los resultados descartaron una lesión en el isquiotibial, según informó RTVE. Las pruebas además buscaban revisar las molestias que arrastra en la rodilla derecha, aunque no se difundió un diagnóstico específico sobre esa zona.

Alcaraz tiene previsto enfrentarse este viernes 20 de noviembre al italiano Flavio Cobolli en su último compromiso de la fase de grupos. El español ya tiene asegurada su clasificación a las semifinales, por lo que va a poder analizar sus sensaciones físicas antes de afrontar la próxima ronda.

Su evolución de igual forma interesa a la selección española, pues figura entre los convocados para la fase final de la Copa Davis, que se jugará en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.