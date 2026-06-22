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Lunes, 22 de junio de 2026
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Océano

El calentamiento de los océanos amenaza la cadena alimenticia marina y pone en riesgo la pesca

junio 22, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Especialistas advierten que el aumento de la temperatura del mar y un eventual fenómeno de El Niño reducen el afloramiento de nutrientes, alteran los ecosistemas marinos y afectan tanto a la biodiversidad como a las comunidades que dependen de la pesca.

Investigaciones advierten que un eventual desarrollo del fenómeno de El Niño podría intensificar estos efectos al modificar la circulación oceánica, reducir la disponibilidad de nutrientes y alterar la cadena alimenticia de numerosas especies.

Uno de los principales cambios ocurre en el océano Pacífico ecuatorial, donde el calentamiento anómalo de las aguas superficiales debilita los vientos alisios e impide el afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes frente a las costas de Suramérica.

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El capitán de navío Alexis Grattz Bonilla, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Armada de Colombia, explicó en Clic Verde de NTN24 que este proceso repercute directamente sobre la productividad marina.

"Hay una disminución del fitoplancton, que es la base de la cadena alimenticia de los peces, y debido a esto también disminuye la producción y la abundancia de los recursos pesqueros", señaló.

La reducción del fitoplancton obliga a numerosas especies de peces a migrar en busca de mejores condiciones, afectando la actividad pesquera y la seguridad alimentaria de miles de comunidades costeras que dependen de estos recursos.

El especialista también advirtió que el aumento de la temperatura del agua favorece el blanqueamiento de los corales, un fenómeno que deteriora uno de los hábitats más importantes para la reproducción de múltiples especies marinas.

"El calor genera un estrés que provoca la pérdida de las algas presentes en los corales y termina ocasionando su muerte. Si desaparece ese hábitat, también se afecta el nacimiento de nuevas especies", explicó.

Frente a este panorama, la Dirección General Marítima mantiene un monitoreo permanente mediante cruceros oceanográficos, estaciones de medición y una red de más de 30 puntos de observación, además de desarrollar campañas de limpieza y educación ambiental para reducir la contaminación y fortalecer la protección de los ecosistemas marinos.

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