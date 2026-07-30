Un chofer venezolano de aplicación de viajes en Argentina grabó con su celular el dramático momento en que un pasajero lo asaltó a punta de pistola
Un chofer venezolano de aplicación de viajes grabó con su celular el dramático momento en que un pasajero lo asaltó a punta de pistola en la localidad de Manuel Alberti, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
Superado por la situación y la tensión de la amenaza, el conductor le dijo al ladrón: "Si me vas a robar, mano, róbame de una vez".
Ante tal reacción, el delincuente contestó: Bueno, perfecto, dame todo, dame todo lo que tienes acá, lo que tienes acá también.
Así las cosas, el antisocial logró sustraer dinero en efectivo y el teléfono celular de la víctima. El ladrón escapó con dinero y el celular de la víctima. Aunque fue retenido por vecinos tras el asalto, finalmente logró darse a la fuga.
Los robos a conductores de plataformas de viajes en Argentina son muy frecuentes y se han convertido en una problemática en aumento.
Especialmente en grandes centros urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provincias como Mendoza, Córdoba y San Juan.
Relevamientos de fiscalías indican que se registran más de 100 hechos delictivos diarios contra choferes de aplicaciones y repartidores.