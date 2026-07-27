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“Desaceleración cósmica”: La galaxia de Andrómeda frena de forma drástica la creación de estrellas

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
_tomada por el telescopio espacial Hubble el detalle de millones de estrellas en la galaxia de Andrómeda-Foto: EFE
_tomada por el telescopio espacial Hubble el detalle de millones de estrellas en la galaxia de Andrómeda-Foto: EFE
Un estudio del telescopio Hubble revela que nuestra galaxia vecina redujo en casi un 80% su ritmo de formación estelar en los últimos 500 millones de años.

La galaxia de Andrómeda, la vecina espiral más cercana y similar a la Vía Láctea, atraviesa un inédito proceso de “desaceleración cósmica”. De acuerdo con un reciente estudio basado en observaciones del telescopio espacial Hubble de la NASA, la formación de nuevas estrellas en esta galaxia se ha reducido cerca de un 80% durante los últimos 500 millones de años.

La investigación fue publicada en The Astrophysical Journal. Se estudiaron más de 200 millones de estrellas en dos tercios de la superficie de Andrómeda. Se encontró que el ritmo de formación de nuevas estrellas ha disminuido de manera muy clara en los últimos 40 millones de años.

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​Los astrónomos calcularon la caída midiendo la cantidad de gas que la galaxia convierte anualmente en materia estelar. Mientras que hace 500 millones de años Andrómeda transformaba el equivalente a la masa de un Sol por año, hoy apenas alcanza una quinta parte de ese ritmo.

​Sin embargo, los científicos descartan que la galaxia se esté quedando sin combustible para dar vida a nuevos astros, los autores señalan que se trata de un proceso de enfriamiento natural tras un periodo de intensa actividad registrada hace 2.000 millones de años.

“Es cuando terminas de correr un maratón, a veces necesitas parar a tomar aire”, explicó Tobin Wainer, investigador principal de la Universidad de Washington.

El equipo científico apunta a M32, una pequeña galaxia satélite cercana, como la posible responsable de alterar las corrientes de gas en Andrómeda, ya que la caída en la producción estelar es mucho más drástica en la zona cercana a este vecino.

Ubicada a 2,5 millones de años luz de la Tierra, Andrómeda es la única galaxia espiral grande que la humanidad puede estudiar. Desde el espacio exterior, se puede observar estrella por estrella. Esta galaxia es especial porque nos da una oportunidad única de ver su estructura en detalle.

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Entender cómo funciona el ciclo de frenado y reactivación de este gran vecino en el espacio ayuda a los astrónomos a predecir qué pasará con nuestra Vía Láctea. Esto ocurre antes del choque inevitable que tendrán ambas galaxias dentro de miles de millones de años.

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