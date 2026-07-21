NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Ferry

La cifra de muertos por naufragio de ferry en Guyana supera las 50: el gobierno confirma que no hay esperanza de hallar más sobrevivientes

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Guyana (EFE)
Bandera de Guyana (EFE)
El barco naufragó el sábado por la noche unas horas después de haber zarpado de la capital Georgetown para navegar por mar antes de remontar un río con destino a Port Kaituma.

Al menos 53 personas murieron después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a las costas de Guyana el fin de semana, según el balance difundido el martes por el gobierno, que confirmó además que no hay esperanza de encontrar más sobrevivientes.

El barco naufragó el sábado por la noche unas horas después de haber zarpado de la capital Georgetown para navegar por mar antes de remontar un río con destino a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

o

"Como resultado de las verificaciones en curso, hemos registrado 76 personas rescatadas" y se han recuperado "un total de 53 cuerpos", dijo el primer ministro guyanés, Mark Phillips, en conferencia de prensa.

Más temprano, un comunicado del gobierno había reportado 41 fallecidos. La cifra de personas rescatadas fue revisada a la baja, de 77 a 76.

Según el primer ministro, buzos franceses que llegaron de Guyana Francesa y locales se centrarán en labores de búsqueda de cuerpos.

"Dije búsqueda y rescate porque ellos fueron a la zona del accidente con la esperanza de que aún hubiera alguien con vida allí (...) desafortunadamente, después de buscar en la zona del accidente no había alguien con vida ahí", agregó.

Las labores de búsqueda comenzaron el domingo en la madrugada, cuando las autoridades recibieron un llamado de auxilio. El gobierno extendió la búsqueda a 2.100 kilómetros cuadrados.

Phillips informó que, según cálculos oficiales, el ferry llevaba 179 personas a bordo, cifra superior a los 133 inscritos en la lista de pasajeros.

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y las embarcaciones navegan por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

El Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y es el centro de una disputa territorial con Venezuela.

o

La cancillería venezolana expresó el martes su "solidaridad" ante el naufragio de la embarcación. Caracas "sigue con atención la situación de emergencia y transmite su más sincero deseo de éxitos en las labores de rescate", indicó en un comunicado.

Temas relacionados:

Ferry

Tragedia

Guyana

Esequibo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen garantías de defensa en EE. UU., en Venezuela torturan presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro: "ataca la legitimidad del presidente electo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo entender la inmunidad de Delcy Rodríguez desde el punto de vista jurídico y político?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Marco Rubio promete que EE. UU. ofrecerá una respuesta "grande, rápida y eficaz" tras los terremotos en Venezuela

Terremotos en Venezuela - AFP
ONU

ONU hace llamado para recaudar 296 millones de dólares en donaciones para Venezuela tras los devastadores terremotos

javier Tebas Presidnete de la Liga-Foto: EFE
FIFA

Presidente de la Liga de España pide el fin de la era Infantino en la FIFA: “Es un sistema enfermo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Marco Rubio promete que EE. UU. ofrecerá una respuesta "grande, rápida y eficaz" tras los terremotos en Venezuela

Terremotos en Venezuela - AFP
ONU

ONU hace llamado para recaudar 296 millones de dólares en donaciones para Venezuela tras los devastadores terremotos

Lionel Messi - Foto AFP
Mundial 2026

Suspenso en una tarde épica: Argentina logra clasificarse para cuartos de final del Mundial tras sufrir ante Egipto

javier Tebas Presidnete de la Liga-Foto: EFE
FIFA

Presidente de la Liga de España pide el fin de la era Infantino en la FIFA: “Es un sistema enfermo”

Rescate de un menor de edad en La Guaira - Foto: UNGRD
Terremoto en Venezuela

Socorristas colombianos rescataron con vida a niño de 11 años de los escombros en La Guaira tras seis horas de labores

Nicolás Maduro y Cilia Flores (EFE)
Regimen chavista

Continúa el cinismo: cuenta en X de Nicolás Maduro, preso en Nueva York, agradece a los gobiernos que han ayudado a Venezuela tras los terremotos

Senador Rick Scott y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

El senador Rick Scott desvela el plan secreto de Delcy Rodríguez para permanecer en el poder

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre