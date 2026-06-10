La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Los pronósticos indican que entre 2026 y 2030 existe un 75 % de probabilidad de que la temperatura promedio del planeta supere temporalmente los 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.

Además, hay un 86 % de posibilidades de que al menos uno de esos años registre un nuevo récord histórico de calor, superando incluso a 2024, considerado hasta ahora el año más cálido documentado.

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Las consecuencias ya son visibles en distintas regiones del planeta. El Ártico, por ejemplo, se está calentando aproximadamente tres veces más rápido que el promedio mundial, acelerando la pérdida de hielo marino y afectando ecosistemas clave para la biodiversidad.

Para Alex Godoy, científico, académico e integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, el principal desafío ya no es tecnológico, sino político.

“Si queremos mantener límites seguros para la actividad productiva y el bienestar de los países, no debemos seguir avanzando hacia temperaturas más altas”, señaló el experto.

Godoy explicó que actualmente existen las tecnologías y el conocimiento necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero aseguró que las decisiones de largo plazo siguen enfrentando obstáculos políticos y económicos.

“No es imposible técnicamente. El problema es la toma de decisiones. Los científicos ya hemos entregado la evidencia; ahora corresponde actuar”, afirmó.

El especialista también advirtió que fenómenos climáticos como El Niño podrían intensificarse debido al aumento sostenido de las temperaturas oceánicas, generando impactos económicos y sociales cada vez mayores para los países de América Latina y el Caribe.

Entre las medidas prioritarias, Godoy destacó la necesidad de acelerar la transición hacia energías renovables, reducir la dependencia de los combustibles fósiles e impulsar soluciones basadas en la naturaleza, especialmente en sectores como la agricultura y la agroindustria.

Mientras las temperaturas continúan batiendo récords, la comunidad científica insiste en que los costos de no actuar serán cada vez más altos para las economías, los ecosistemas y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo.