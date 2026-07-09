Nuevos ataques de EE. UU. alcanzaron 90 objetivos militares del régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos anunció en la madrugada de este jueves que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en sus últimos ataques, dirigidos contra sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, y otros activos.

"Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán el 8 de julio, con el fin de mermar aún más la capacidad de Irán para atacar a la navegación comercial y a marineros civiles inocentes en el estrecho de Ormuz", señaló el Centcom en un comunicado.

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Asimismo, confirmó que "aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, entre los que se incluyen sistemas de defensa aérea, medios de vigilancia costera, instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní".

"Estos últimos ataques se producen tras la ejecución con éxito de ataques ofensivos en Irán la noche anterior", añadió.

Las fuerzas del CENTCOM atacaron aproximadamente 80 objetivos militares iraníes el 7 de julio, entre ellos más de 60 embarcaciones pequeñas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con el fin de imponer un alto coste a Irán por violar el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Finalmente, advirtió que "las fuerzas estadounidenses se mantienen vigilantes, letales y preparadas para llevar a cabo las operaciones ordenadas por el comandante en jefe".

Precisamente el presidente Donald Trump dio por terminada la tregua con el régimen de Irán en la tarde del miércoles, después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

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Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen.

Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva de Estados Unidos contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió. "Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente", acotó.