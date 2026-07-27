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Lunes, 27 de julio de 2026
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Final del Mundial

El árbitro que dirigió la final del Mundial anunció su retiro del fútbol: "Puso fin oficialmente a su histórica carrera"

julio 27, 2026
Por: David Lozano
Slavko Vinčić, árbitro de la final del Mundial - EFE
Slavko Vinčić, árbitro de la final del Mundial - EFE
La Federación Eslovena de Fútbol dio a conocer la noticia por medio de un comunicado publicado en su página web.

Durante la mañana de este lunes 27 de julio, la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) confirmó que el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026, Slavko Vinčić, puso fin a su historia en este deporte.

Slavko Vinčić puso fin oficialmente a su histórica carrera tras la final de la Copa del Mundo”, titularon en un artículo publicado en su página web.

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Asimismo, la federación afirmó que Slavko se convirtió en el primer árbitro principal esloveno en dirigir una final de un Mundial y aseguró que lo considera uno de los mejores árbitros de la historia.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vinčić puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte. El colegiado, oriundo de Maribor, se convirtió en el primer árbitro principal esloveno en dirigir la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, consolidando así su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”, agregó la NZS.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić se retira del fútbol a los 46 años, tras una larga trayectoria en el arbitraje del fútbol europeo.

El esloveno figura en la lista de árbitros de la FIFA desde 2010 y dirige encuentros internacionales desde ese mismo año. Entre ellos se destacan la final de la Liga Europa de 2022 entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers, así como la final de la Liga de Campeones de 2024, ganada por el Real Madrid frente al Borussia Dortmund.

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Durante el Mundial de 2026, Slavko arbitró cuatro partidos, incluido el debut de Brasil en el Grupo C frente a Marruecos y la victoria de México sobre Ecuador en los octavos de final.

En ese encuentro, el árbitro expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca mientras dialogaba con un jugador mexicano, en aplicación de la denominada ‘Ley Prestianni’, una nueva norma introducida antes del torneo.

Finalmente, cabe recordar que Vinčić fue objeto de críticas tras la final de la Copa del Mundo por la tarjeta roja mostrada a Enzo Fernández y la posible expulsión que le perdonó a Marc Cucurella por taparse la boca al hablar con Lionel Messi.

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