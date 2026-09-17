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"Lo que le está pasando a él es un triunfo del régimen de Ortega": exiliado sobre detención de Luis Galeano

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El periodista nicaragüense Luis Galeano lleva tres días detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Orlando, Florida. El comunicador de 48 años, director del programa Café con Voz, fue interceptado el pasado lunes mientras trabajaba como conductor. Para hablar sobre este tema, Miguel Mendoza, analista político y exiliado político nicaragüense, conversó con El Informativo de NTN24.

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