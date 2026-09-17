¿Rendido? Trump habría autorizado a una delegación del régimen de Irán viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado a una delegación de Irán, liderada por el presidente Masud Pezeshkian, a viajar a Nueva York para participar la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, según reportan varios medios incluida la agencia EFE.

La información se basa en un pronunciamiento hecho a la prensa por un portavoz del Departamento de Estado.

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“En cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación principal del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, declaró el portavoz según recoge EFE.

Pezeshkian pronunciaría su discurso ante la Asamblea General el próximo miércoles 23 de septiembre. No obstante, su desplazamiento ha estado rodeado de incertidumbre, debido a que, según indicó el régimen iraní, el presidente no había recibido su visado.

Al igual que en 2025, los representantes iraníes estarán sujetos a restricciones durante su estancia en Nueva York, incluida la prohibición de adquirir productos de lujo.

La visita se produce más de seis meses después del inicio de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, contra instalaciones claves del régimen de Irán.

La guerra en Oriente Medio, desde entonces, se ha extendido pese a algunos intentos de paz hechos por negociadores de las partes implicadas tras el comienzo de los ataques. Los bloqueos del régimen iraní al estrecho de Ormuz, vía clave para petroleros, ha desgastado la posición de Estados Unidos en la zona.

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El golpe más duro de esos ataques del 28 de febrero, cabe resaltar, fue sin duda la muerte tras un quirúrgico bombardeo del líder supremo Alí Jameneí.