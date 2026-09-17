NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Donald Trump

¿Rendido? Trump habría autorizado a una delegación del régimen de Irán viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
La información se basa en un pronunciamiento hecho a la prensa por un portavoz del Departamento de Estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado a una delegación de Irán, liderada por el presidente Masud Pezeshkian, a viajar a Nueva York para participar la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, según reportan varios medios incluida la agencia EFE.

La información se basa en un pronunciamiento hecho a la prensa por un portavoz del Departamento de Estado.

o

“En cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación principal del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, declaró el portavoz según recoge EFE.

Pezeshkian pronunciaría su discurso ante la Asamblea General el próximo miércoles 23 de septiembre. No obstante, su desplazamiento ha estado rodeado de incertidumbre, debido a que, según indicó el régimen iraní, el presidente no había recibido su visado.

Al igual que en 2025, los representantes iraníes estarán sujetos a restricciones durante su estancia en Nueva York, incluida la prohibición de adquirir productos de lujo.

La visita se produce más de seis meses después del inicio de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, contra instalaciones claves del régimen de Irán.

La guerra en Oriente Medio, desde entonces, se ha extendido pese a algunos intentos de paz hechos por negociadores de las partes implicadas tras el comienzo de los ataques. Los bloqueos del régimen iraní al estrecho de Ormuz, vía clave para petroleros, ha desgastado la posición de Estados Unidos en la zona.

o

El golpe más duro de esos ataques del 28 de febrero, cabe resaltar, fue sin duda la muerte tras un quirúrgico bombardeo del líder supremo Alí Jameneí.

Temas relacionados:

Donald Trump

Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán

Régimen de los Ayatolás

Administración Trump

Trump Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Un golpe al terrorismo: FDI destruye 32 cohetes de Hezbolá que estaban listos para atacar a Israel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del CLAN DEL GOLFO

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Estados Unidos

Trump dice que pedirá a los europeos que le devuelvan a Estados Unidos la ayuda prestada a Ucrania durante la administración de Joe Biden

Antonio Guterres, secretario general de la ONU - Foto: EFE
ONU

La ONU tendrá este viernes "votación indicativa" para elegir el reemplazo de Antonio Guterres: la mayoría de los candidatos son latinoamericanos

Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán desafía a Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Estatua de la Libertad en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Agentes de inmigración de Estados Unidos arrestan a capitán de barco que sería el responsable de un accidente trágico en Nueva York

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Estados Unidos

Trump dice que pedirá a los europeos que le devuelvan a Estados Unidos la ayuda prestada a Ucrania durante la administración de Joe Biden

Antonio Guterres, secretario general de la ONU - Foto: EFE
ONU

La ONU tendrá este viernes "votación indicativa" para elegir el reemplazo de Antonio Guterres: la mayoría de los candidatos son latinoamericanos

Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán desafía a Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Enrique Márquez - Foto EFE
Enrique Márquez

"Evidencia su desconexión con lo que piensa la gente": experto sobre propuesta electoral de Enrique Márquez en Venezuela

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

"No puede ocultarlo": Diosdado Cabello evidencia sin querer la enorme fractura dentro del chavismo

Copa Libertadores - Foto: EFE
Fútbol

Deportes Tolima a una victoria de hacer historia: buscará remontar para llegar por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023