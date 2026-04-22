Delcy Rodríguez pide al FMI acceso a fondos de Venezuela por casi 5.000 millones de dólares

La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló que mantuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para solicitar acceso a aproximadamente 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG).

Durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón, trasmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez dijo “hoy hablé con la directora general del FMI, la doctora Kristalina Gerogieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro”.

Explicó que “son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”.

“Venezuela sabe qué hacer, responsablemente, con sus recursos bloqueados, no solamente en el Fondo Monetario. Tenemos recursos bloqueados en otros países, como el oro en el Reino Unido”, agregó.

Frente a esta situación, Rodríguez afirmó que dispone de “proyectos muy claros” para uso de tales fondos, su objetivo será alcanzar una supuesta “estabilidad macroeconómica” y “recuperar el ingreso de los trabajadores”.

Sin embargo, en sus declaraciones no presentó detalles o medidas específicas para alcanzar tales “proyectos”.

La petición de la líder del régimen se produce luego de que el FMI informará a la agencia EFE que, tras la reincorporación de Venezuela al organismo, el país tendrá acceso a sus Derechos Especial de Giro, los cuales ascienden a “aproximadamente 4.900 millones de dólares”.

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En pasadas declaraciones, Georgieva aseguró que la organización actuara con “gran celeridad” para simplificar el acceso a Venezuela a instrumentos de financiación. Asimismo, señaló que uno de los principales retos consiste en que Venezuela vuelva a proporcionar datos macroeconómicos fiables.