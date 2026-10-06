Exfuncionario vinculado a la CIA se declara culpable de defraudar al Gobierno de EE. UU. por cerca de 194 millones de dólares: involucra la adquisición de lingotes de oro

Un exfuncionario federal de Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de fraude que ocasionó pérdidas de aproximadamente 194 millones de dólares al Gobierno estadounidense. El caso involucra la adquisición fraudulenta de lingotes de oro, propiedades de lujo en Florida, relojes costosos y vehículos de alta gama, según informó el Departamento de Justicia este martes 6 de octubre de 2026.

El señalado es David J. Rush, de 49 años, residente de Ashburn, Virginia, quien utilizó su posición dentro de una agencia federal y su acceso a información clasificada para obtener recursos públicos destinados a su beneficio personal. Las autoridades indicaron que el hombre creó programas y autorizaciones gubernamentales ficticias para justificar las operaciones.

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Según la investigación, Rush habría dirigido transferencias por aproximadamente 145 millones de dólares a través de una estructura empresarial bajo su control. Parte de esos recursos se utilizó para adquirir cuatro propiedades de lujo en Palm Beach y Hobe Sound, en Florida. Por separado, habría empleado otra justificación falsa para obtener lingotes de oro.

Cabe resaltar que el caso tomó mayor relevancia después de que agentes del FBI registraran su residencia el 19 de mayo de 2026. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 298 lingotes de oro, cerca de 2,1 millones de dólares en efectivo, 104.795 euros y numerosos relojes de lujo, varios de ellos de la marca Rolex.

Asimismo, el Departamento de Justicia indicó que los lingotes tenían un costo aproximado de 46 millones de dólares para el erario estadounidense. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Rush aceptó entregar los bienes incautados, las propiedades obtenidas mediante el fraude, 30 relojes y dos vehículos BMW Alpina modelo 2026.

La investigación también estableció que el exfuncionario habría mentido sobre sus antecedentes académicos y militares para acceder a posiciones de alto nivel dentro de la administración federal. Además, contaba con una autorización de seguridad de máximo secreto, un elemento que elevó la preocupación de las autoridades por el uso indebido de sus atribuciones.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) remitió el caso al FBI después de que una investigación interna identificara posibles delitos. Posteriormente, el Departamento de Justicia y los investigadores federales avanzaron en el proceso judicial que culminó con la declaración de culpabilidad.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que los funcionarios federales tienen la responsabilidad de servir a los ciudadanos y no utilizar sus cargos para enriquecerse. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, sostuvo que el caso demuestra que ningún cargo público ni acceso a recursos gubernamentales sitúa a una persona por encima de la ley.

Rush será sentenciado el 28 de enero de 2027 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de fraude electrónico al que se declaró culpable. La investigación del Departamento de Justicia continúa, mientras las autoridades buscan esclarecer todos los alcances del esquema y sus implicaciones para la seguridad nacional.