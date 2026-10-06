NTN24
Martes, 06 de octubre de 2026
Martes, 06 de octubre de 2026
CIA

Exfuncionario vinculado a la CIA se declara culpable de defraudar al Gobierno de EE. UU. por cerca de 194 millones de dólares: involucra la adquisición de lingotes de oro

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Agente de la CIA se declara culpable - U.S. Department of Justice
Agente de la CIA se declara culpable - U.S. Department of Justice
Rush será sentenciado el 28 de enero de 2027 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de fraude electrónico al que se declaró culpable.

Un exfuncionario federal de Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de fraude que ocasionó pérdidas de aproximadamente 194 millones de dólares al Gobierno estadounidense. El caso involucra la adquisición fraudulenta de lingotes de oro, propiedades de lujo en Florida, relojes costosos y vehículos de alta gama, según informó el Departamento de Justicia este martes 6 de octubre de 2026.

El señalado es David J. Rush, de 49 años, residente de Ashburn, Virginia, quien utilizó su posición dentro de una agencia federal y su acceso a información clasificada para obtener recursos públicos destinados a su beneficio personal. Las autoridades indicaron que el hombre creó programas y autorizaciones gubernamentales ficticias para justificar las operaciones.

o

Según la investigación, Rush habría dirigido transferencias por aproximadamente 145 millones de dólares a través de una estructura empresarial bajo su control. Parte de esos recursos se utilizó para adquirir cuatro propiedades de lujo en Palm Beach y Hobe Sound, en Florida. Por separado, habría empleado otra justificación falsa para obtener lingotes de oro.

Cabe resaltar que el caso tomó mayor relevancia después de que agentes del FBI registraran su residencia el 19 de mayo de 2026. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 298 lingotes de oro, cerca de 2,1 millones de dólares en efectivo, 104.795 euros y numerosos relojes de lujo, varios de ellos de la marca Rolex.

Asimismo, el Departamento de Justicia indicó que los lingotes tenían un costo aproximado de 46 millones de dólares para el erario estadounidense. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Rush aceptó entregar los bienes incautados, las propiedades obtenidas mediante el fraude, 30 relojes y dos vehículos BMW Alpina modelo 2026.

La investigación también estableció que el exfuncionario habría mentido sobre sus antecedentes académicos y militares para acceder a posiciones de alto nivel dentro de la administración federal. Además, contaba con una autorización de seguridad de máximo secreto, un elemento que elevó la preocupación de las autoridades por el uso indebido de sus atribuciones.

o

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) remitió el caso al FBI después de que una investigación interna identificara posibles delitos. Posteriormente, el Departamento de Justicia y los investigadores federales avanzaron en el proceso judicial que culminó con la declaración de culpabilidad.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que los funcionarios federales tienen la responsabilidad de servir a los ciudadanos y no utilizar sus cargos para enriquecerse. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, sostuvo que el caso demuestra que ningún cargo público ni acceso a recursos gubernamentales sitúa a una persona por encima de la ley.

Rush será sentenciado el 28 de enero de 2027 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de fraude electrónico al que se declaró culpable. La investigación del Departamento de Justicia continúa, mientras las autoridades buscan esclarecer todos los alcances del esquema y sus implicaciones para la seguridad nacional.

Temas relacionados:

CIA

Gobierno de Estados Unidos

Juicio

Prisión

Condena

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela sigue viviendo una grave crisis de DDHH": Carolina Jiménez sobre brutales hallazgos de la ONU en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. deportó a Nicaragua al opositor Jeffrey Hartin, quien fue torturado y encarcelado en 2018

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Francisco Barbosa | Fotos: AFP-EFE
Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

Flávio Bolsonaro/ Luiz Inácio Lula Da Silva - Fotos EFE
Elecciones en Brasil

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Más de Actualidad

Ver más
Imágenes del homenaje a los fallecidos por el terremoto en Colombia- EFE
Terremoto

Emotivo homenaje: así se vivió solemne instante en el que las campanas sonaron este jueves por las víctimas a un mes del terremoto en Colombia

Gustavo Petro/ Donald Trump/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Gustavo Petro

Fracaso y caos: el crudo legado de Petro vs. el compromiso y la preparación de De la Espriella según Trump

Marco Rubio en Colombia - Foto AFP
Marco Rubio

"En modo dicharachero": así se vio Marco Rubio al llegar a Colombia y hablar con quienes lo recibían

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto, junto a su cuerpo técnico - Foto: EFE
Venezuela

Nueva derrota en el ciclo de Vizcarrondo: Japón venció a la selección venezolana en partido que se definió sobre el final tras polémica decisión arbitral

Imágenes del homenaje a los fallecidos por el terremoto en Colombia- EFE
Terremoto

Emotivo homenaje: así se vivió solemne instante en el que las campanas sonaron este jueves por las víctimas a un mes del terremoto en Colombia

Gustavo Petro/ Donald Trump/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Gustavo Petro

Fracaso y caos: el crudo legado de Petro vs. el compromiso y la preparación de De la Espriella según Trump

Accidente aéreo del cantante brasileño Rey Vaqueiro - Captura de pantalla de redes sociales
Accidente aéreo

Avión privado de reconocido cantante se incendió tras aterrizaje de emergencia en Brasil: impactantes imágenes dejan ver la aeronave envuelta en llamas

Marco Rubio en Colombia - Foto AFP
Marco Rubio

"En modo dicharachero": así se vio Marco Rubio al llegar a Colombia y hablar con quienes lo recibían

Los volvieron a multar: Apple fue sancionado por vender celulares sin cargador en Brasil
iPhone

Así es el nuevo iPhone plegable que presentó Apple junto a una nueva generación de dispositivos que incluye el iPhone 18 Pro

Abelardo de la Espriella/ ELN - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Contundente y efectivo: así fue el nuevo golpe al ELN que lanzó Abelardo De la Espriella en Norte de Santander

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023