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Domingo, 11 de octubre de 2026
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Benjamín Netanyahu

Netanyahu condena el atentado contra el aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, que dejó muertos y cientos de heridos: esto se sabe

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
“Debe ser enfrentado con determinación”, afirmó el jefe de gobierno israelí, quien además señaló que Israel aspira a un Oriente Medio más seguro, con cooperación y prosperidad para los pueblos de la región.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó el ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita, que dejó al menos 12 personas muertas y más de 300 heridas, según los reportes iniciales. El pronunciamiento fue publicado este domingo 11 de octubre de 2026, en medio de una nueva escalada de violencia en Oriente Medio.

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A través de su cuenta oficial, Netanyahu calificó el hecho como un “horrible ataque terrorista” y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. También manifestó sus deseos de recuperación para los heridos y sostuvo que el terrorismo busca atacar a civiles inocentes, generar miedo y provocar inestabilidad.

“Debe ser enfrentado con determinación”, afirmó el jefe de Gobierno israelí, quien, además, señaló que Israel aspira a un Oriente Medio más seguro, con cooperación y prosperidad para los pueblos de la región.

La cifra de víctimas fue actualizada posteriormente: Reuters informó este domingo que el balance ascendió a 13 fallecidos y más de 300 heridos, después de que un ciudadano indio que había resultado herido muriera a causa de sus lesiones.

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El ataque fue reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, según Reuters. La situación se agravó este domingo con un nuevo impacto en la terminal 4 del aeropuerto, que provocó un incendio y dejó personas heridas, de acuerdo con las autoridades saudíes.

La nueva ofensiva se produce en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes, en un escenario que aumenta la preocupación por la seguridad de las instalaciones civiles y la estabilidad regional.

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