Netanyahu condena el atentado contra el aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, que dejó muertos y cientos de heridos: esto se sabe

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó el ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita, que dejó al menos 12 personas muertas y más de 300 heridas, según los reportes iniciales. El pronunciamiento fue publicado este domingo 11 de octubre de 2026, en medio de una nueva escalada de violencia en Oriente Medio.

A través de su cuenta oficial, Netanyahu calificó el hecho como un “horrible ataque terrorista” y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. También manifestó sus deseos de recuperación para los heridos y sostuvo que el terrorismo busca atacar a civiles inocentes, generar miedo y provocar inestabilidad.

“Debe ser enfrentado con determinación”, afirmó el jefe de Gobierno israelí, quien, además, señaló que Israel aspira a un Oriente Medio más seguro, con cooperación y prosperidad para los pueblos de la región.

La cifra de víctimas fue actualizada posteriormente: Reuters informó este domingo que el balance ascendió a 13 fallecidos y más de 300 heridos, después de que un ciudadano indio que había resultado herido muriera a causa de sus lesiones.

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El ataque fue reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, según Reuters. La situación se agravó este domingo con un nuevo impacto en la terminal 4 del aeropuerto, que provocó un incendio y dejó personas heridas, de acuerdo con las autoridades saudíes.

La nueva ofensiva se produce en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes, en un escenario que aumenta la preocupación por la seguridad de las instalaciones civiles y la estabilidad regional.