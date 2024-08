El lapidario mensaje de Monseñor Moronta a los venezolanos durante homilía: "Ya basta"

"Ya basta de que porque uno piense diverso lo insulten a uno": reflexionaba monseñor Mario Moronta en la misa de los 414 años del Santo Cristo de La Grita, en Táchira, en la que no pudo ignorar la tensión generalizada por las protestas contra el fraude electoral.

"Lo ofenden a uno. Pero ya basta de que a nosotros nos puedan aplicar la ley contra el odio pero no se la aplican a quien habla mal de todos nosotros y de su pueblo. La ley es para todos", palabras que arrancaban los aplausos y vítores de los asistentes, menos de las autoridades que estaban en primera línea de la misa.

"Acaso no es el momento de entender que el único y verdadero protagonista de la democracia es el pueblo y nadie es dueño de ella, ni los del gobierno ni los de la oposición, somos servidores de la misma", sentenció.

"No es el momento de que en vez de inventar falsos positivos y promover persecuciones que comprometen la vida de los jóvenes, por qué nos se persiguen a los irregulares que invaden nuestros campos, a los mafiosos que esclavizan a tantos adeolescentes con el narcotráfico y la trata de personas".

Monseñor Mario Moronta es obispo de la Diócesis de San Cristóbal, en Táchira, uno de los estados en los que más se han levantado contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Un verdadero católico no persigue a sus hermanos porque piensen de manera diversa, inventando narrativas que no corresponden a la realidad. Muchos de los jóvenes que han sido puestos presos no son terroristas", dijo Moronta.

"El evangelio es muy claro cuando afirma que seremos juzgados por el amor manifestados a través de nuestros actos. Lo que se le haga a un hermano se le está haciendo al mismo cristo".