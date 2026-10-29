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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado
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El mensaje de María Corina Machado a Delcy Rodríguez, quien habló de elecciones: "El efecto del domingo se está haciendo sentir"

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder de la fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, dialogó este jueves 29 de octubre con la prensa en su país tras regresar hace días desde el exilio y de ver frustrados varios de sus intentos de volver. Machado se refirió a lo dicho por la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, sobre elecciones en el país tras meses de la captura de Nicolás Maduro y ante su reciente retorno a Venezuela.

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