Con sueldo de dos dólares y escuelas en ruinas, maestros venezolanos se resisten a iniciar clases antes de lo estipulado

Trabajadores del sector educación rechazan la solicitud de incorporarse a las actividades laborales el próximo lunes 8 de septiembre, al considerar que viola el reglamento de la Ley Orgánica de Educación, que señala que el gremio cuenta con 60 días hábiles de vacaciones.

VEA TAMBIÉN La travesía de los maestros en Venezuela que sobreviven con 15 dólares mensuales o

Según explicó la secretaria general del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvemal) en Lara, Hilda Peña, a Radio Fe y Alegría, las clases deben iniciar el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, es decir, este año correspondería el 16 de septiembre.

Sin embargo, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó en agosto que el regreso a clases está fijado para el 15 de septiembre y las actividades administrativas en los centros educativos se reanudarán una semana antes.

Por su parte, la Federación de Sindicatos y Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela advirtió que el 60% de la infraestructura de las escuelas presenta un deterioro progresivo y no están listas para adelantar las actividades.

Asimismo el gremio denuncia que tras años de denuncias y protestas, los docentes mantienen salarios de hambre que van desde 329,85 y 600,89 bolívares, según la tabla salarial fijada por el Ministerio de Educación.

En promedio los maestros ganan 60 dólares mensuales mediante bonos que no inciden en las prestaciones sociales, en un país con un sistema educativo en crisis que enfrenta un déficit de 200.000 docentes. Mientras los alimentos básicos para una familia de cuatro personas superan los 500 dólares mensuales, el gremio hace malabares con el presupuesto para sobrevivir.