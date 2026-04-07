Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del Gobierno Petro, quedó en libertad por vencimiento de términos

Este martes se conoció que el exministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, quedó en libertad "inmediata" por vencimiento de términos.

Un tribunal de Colombia ordenó la libertad de Bonilla tras casi cuatro meses en prisión preventiva en medio del escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

La liberación del exfuncionario del gobierno Petro se dio por orden de una jueza del Tribunal Superior de Bogotá tras alegar que la Fiscalía no presentó a tiempo su acusación, después que una corte ordenara prisión preventiva para los dos investigados en diciembre de 2025.

La justicia colombiana investiga al antiguo jefe de esa cartera y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y contratos ilegales.

Por eso, la Fiscalía los señala de haber liderado un "pacto criminal" para "otorgar contratos públicos a parlamentarios a cambio de su apoyo en proyectos clave del Ejecutivo".

Ante la noticia de la liberación de Bonilla, el jefe de Estado celebró desde su cuenta en la red social de X diciendo: "tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla que se podrá defender en libertad".

Pese a haber sido liberado, el juicio en contra de Bonilla continúa en plena campaña electoral de cara a las presidenciales de mayo.

El caso es parte del entramado de desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destapado en 2024 por investigaciones periodísticas que señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira.

Al parecer, Bonilla y Velasco habrían direccionado 74 proyectos de Invías por un valor de $571.701 millones, y cinco proyectos de la UNGRD por $40.536 millones, que equivaldría a $612.237 millones, de los que solo siete llegaron a concretarse.