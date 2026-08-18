Corrupción en Gobierno Petro será investigada por un grupo especial de la Fiscalía

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la creación de un grupo especial en la Fiscalía General de la Nación que se dedicará a investigar las denuncias por corrupción contra el gobierno de Petro. Para hablar sobre este tema, Camilo Rubiano, excónsul de Colombia en Miami y Manuel Aguilera, director de la República USA, conversaron con el programa Club de Prensa.