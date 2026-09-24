Tras romper relaciones diplomáticas con Irán, Colombia designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista

Este jueves el Gobierno de Colombia, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Irán.

La decisión, que se dio hace una semana, apenas se da a conocer justamente en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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Ahora, minutos después de dicho comunicado, la Cancillería anuncio también la designación como grupo terrorista del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI).

Según el comunicado, la medida se debe "a que dicha organización representa un grave peligro para la paz y seguridad internacional".

"Este grupo reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de las fronteras de Irán", agregó.

Y señaló que "Colombia también consideró en su determinación que el CGRI, órgano armado de la República Islámica de Irán, se encuentra clasificado como organización terrorista internacional por la Unión Europea, Norteamérica, varios países de Medio Oriente, de América Latina y de Oceanía, entre otros"

"Después de esta decisión soberana, Colombia reforzará sus medidas de control y seguridad para impedir el ingreso a su territorio de personas asociadas con el CGRI", finaliza el texto difundido por la Cancillería.

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Sobre la ruptura de relaciones diplomáticas, Colombia aclaró que la medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior "no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963".

Según la cartera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la decisión "responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país".