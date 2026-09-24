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Esequibo

Guyana insta al régimen venezolano a respetar el fallo de la Corte Internacional sobre el Esequibo en la Asamblea General de la ONU

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: EFE
Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: EFE
Este territorio, donde se descubrió petróleo en 2015, está en el centro de una disputa entre ambos países desde el siglo XIX

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó este jueves a Venezuela ante la Asamblea General de la ONU a acatar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa fronteriza por el Esequibo, territorio rico en petróleo que Caracas reclama desde hace décadas.

Este territorio, donde se descubrió petróleo en 2015, está en el centro de una disputa entre ambos países desde el siglo XIX. La CIJ ha asumido el caso, pero Venezuela no reconoce su competencia sobre el expediente.

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"Instamos a Venezuela a acatar el próximo fallo de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de la ONU, tal como hará Guyana", declaró Ali en Nueva York.

"Guyana siempre ha defendido la solución pacífica de la controversia relativa a nuestra frontera con Venezuela", aseguró.

"A pesar de la verdad histórica claramente establecida en el Laudo Arbitral de 1899, que determinó la solución plena, perfecta y definitiva de nuestra frontera con Venezuela, hemos soportado provocaciones y agresiones reiteradas y prolongadas", agregó el mandatario.

El miércoles, ante la misma Asamblea General, Delcy Rodríguez, llamó a Guyana "a volver a la mesa de negociaciones".

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Durante su discurso en la tribuna de la ONU usó un broche en forma de mapa de Venezuela que incluía el territorio del Esequibo. Este broche, que Rodríguez luce en casi todas sus salidas internacionales, generó una polémica diplomática en abril, cuando Ali lo consideró "profundamente lamentable".

Rodríguez, quien sucedió a Nicolás Maduro tras su captura, era anteriormente responsable del expediente del Esequibo ante la CIJ.

El Esequibo, que representa más de dos tercios del territorio guyanés, fue administrado por el Reino Unido y luego por Guyana (tras la independencia), desde Georgetown, durante más de un siglo.

Venezuela sostiene que el trazado de la frontera debe ser renegociado conforme a un compromiso firmado por el Reino Unido en 1966, antes de la independencia de Guyana. Georgetown argumenta que el trazado, que se remonta a la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ confirme su frontera.

Los llamados reiterados de Nicolás Maduro a favor de la anexión del territorio hicieron temer en un momento un conflicto armado, pero ambos jefes de Estado se reunieron entonces y prometieron no recurrir a las armas.

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