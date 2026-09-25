Ministerio de Minas y Energía de Colombia decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta de SPEC LNG

El Ministerio de Minas y Energía declaró este viernes 25 de septiembre un racionamiento programado de gas natural en todo el territorio colombiano como consecuencia de un problema técnico registrado en la planta de regasificación de la empresa SPEC LNG.

La medida preventiva busca administrar la oferta disponible ante la caída temporal en la capacidad de entrega de gas importado desde la terminal marítima, garantizando la estabilidad operativa del sistema energético nacional.

La decisión administrativa, adoptada tras las evaluaciones de la Dirección de Hidrocarburos y del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas), reordena la distribución para evitar desabastecimientos críticos en sectores sensibles.

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En el esquema trazado por la autoridad minero-energética, se otorgó la máxima prioridad de suministro a la demanda esencial, asegurando el flujo ininterrumpido a residencias, centros hospitalarios, instituciones educativas, sistemas de transporte masivo e industrias vinculadas al funcionamiento de las refinerías.

“La medida es preventiva y temporal, y responde exclusivamente a la condición técnica presentada en la infraestructura. Su aplicación permitirá administrar de manera ordenada la disponibilidad de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios. El racionamiento se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación del problema y se restablezcan las condiciones de entrega”, comunicó el Ministerio de Minas y Energía.

Las autoridades nacionales indicaron que mantendrán monitoreos continuos en coordinación con los agentes del mercado para ajustar los cronogramas operacionales según avancen las obras de inspección en las instalaciones marinas de la compañía.

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Con este plan de contingencia, el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella busca blindar los servicios públicos fundamentales de la ciudadanía mientras la firma encargada de la regasificación ejecuta los arreglos requeridos para reactivar plenamente el ingreso de gas al sistema nacional.