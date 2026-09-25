NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía de Colombia decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta de SPEC LNG

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta-Foto: Stock Camva
decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta-Foto: Stock Camva
El Ejecutivo estableció prioridades de abastecimiento para blindar la demanda de los hogares, centros de salud, colegios y transporte masivo.

El Ministerio de Minas y Energía declaró este viernes 25 de septiembre un racionamiento programado de gas natural en todo el territorio colombiano como consecuencia de un problema técnico registrado en la planta de regasificación de la empresa SPEC LNG.

La medida preventiva busca administrar la oferta disponible ante la caída temporal en la capacidad de entrega de gas importado desde la terminal marítima, garantizando la estabilidad operativa del sistema energético nacional.

La decisión administrativa, adoptada tras las evaluaciones de la Dirección de Hidrocarburos y del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas), reordena la distribución para evitar desabastecimientos críticos en sectores sensibles.

o

En el esquema trazado por la autoridad minero-energética, se otorgó la máxima prioridad de suministro a la demanda esencial, asegurando el flujo ininterrumpido a residencias, centros hospitalarios, instituciones educativas, sistemas de transporte masivo e industrias vinculadas al funcionamiento de las refinerías.

“La medida es preventiva y temporal, y responde exclusivamente a la condición técnica presentada en la infraestructura. Su aplicación permitirá administrar de manera ordenada la disponibilidad de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios. El racionamiento se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación del problema y se restablezcan las condiciones de entrega”, comunicó el Ministerio de Minas y Energía.

Las autoridades nacionales indicaron que mantendrán monitoreos continuos en coordinación con los agentes del mercado para ajustar los cronogramas operacionales según avancen las obras de inspección en las instalaciones marinas de la compañía.

o

Con este plan de contingencia, el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella busca blindar los servicios públicos fundamentales de la ciudadanía mientras la firma encargada de la regasificación ejecuta los arreglos requeridos para reactivar plenamente el ingreso de gas al sistema nacional.

Temas relacionados:

Ministerio de Minas y Energía

Racionamiento

Gas

Gobierno

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Esposado de pies y manos: así fue el momento de la extradición de alias ‘Araña’ por orden de De la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez son los mismos lobos con distintos collares": Íñigo Fernández García

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nueva propuesta del régimen de Irán a EEUU: propone abrir por siete días el Estrecho de Ormuz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento que demostraría que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado por el régimen

Delcy Rodríguez (EFE)
Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Fiscalía de EEUU niega solicitud a Cecilia Flores - Foto EFE(Canva
Cilia Flores

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York, según informó embajador de EE. UU. ante la ONU a varios medios

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión fechada el 25 de junio

Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York, según informó embajador de EE. UU. ante la ONU a varios medios

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión fechada el 25 de junio

Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Dibu Martínez | Foto: EFE
Emiliano Martínez

Dan como un hecho fichaje del portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez por un grande europeo y saldría del Aston Villa

Weimar Asprilla, arquero de Independiente Santa Fe - Foto: EFE
Santa Fe

El portero de Santa Fe que fue héroe ante River Plate en Copa Sudamericana lo perdió todo tras el terremoto en Colombia

Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
Rafael Dudamel

"Es una vergüenza lo que ha hecho": el venezolano Rafael Dudamel apuntó contra entrenador rival tras desmanes en el fútbol colombiano

Saildrone Explorer (AFP)
Régimen de Irán

Irán difunde video de dron marítimo de EE. UU. en llamas tras ataque de los Guardianes de la Revolución: esto se sabe de la sofisticada embarcación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023