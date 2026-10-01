Tres muertos y siete heridos deja accidente de tránsito en la autopista José Antonio Páez del estado Portuguesa

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este jueves 1 de octubre dejó tres personas fallecidas y otras siete heridas.

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El hecho ocurrió en la autopista José Antonio Páez, a la altura del puente La Trinidad, en el municipio Ospino del estado Portuguesa.

De acuerdo con reportes, el siniestro ocurrió cuando un camión de carga, modelo Toyota NPR 750, impactó contra un árbol.

Dos de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que el conductor perdió la vida poco después del choque.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Francisco Javier Azuaje Rivero, quien conducía el vehículo; Adrián José Milano Rodríguez, primer teniente, y Reinaldo Antonio Gómez Cuervo, sargento primero.

Según la información difundida por medios nacionales, los dos funcionarios militares estaban adscritos al Batallón Miguel Palacios Fajardo 933.

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Ambos habrían abordado el camión en Barinas luego de solicitar 'una cola' (aventón) para trasladarse hasta La Guaira.

Tras el siniestro, las autoridades restringieron temporalmente el paso vehicular en la autopista José Antonio Páez.

La trágica situación se produjo menos de 24 horas después de otro siniestro vial ocurrido en la misma autopista: un autobús de pasajeros volcó en el sector Morador.