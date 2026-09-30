Monsieur Periné confirma su separación tras casi 20 años de trayectoria: "Cada quien con su duelo"

La agrupación musical Monsieur Periné anunció este martes su separación después de casi dos décadas de trayectoria.

El dúo bogotano, liderado por Catalina García y Santiago Prieto, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde ambos músicos explicaron que se trata de un proceso difícil y que necesitan tomarse un espacio individual.

Como parte de esta etapa de despedida, el grupo anunció una serie de conciertos que marcarán sus últimas presentaciones juntos.

“Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años. Quizás sea la decisión más difícil que hemos tenido que tomar. Y todavía estamos intentando procesarla. Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo”, expresaron.

Los integrantes también agradecieron a su equipo de trabajo por acompañarlos durante el proceso y destacaron la paciencia y comprensión que recibieron mientras tomaban la decisión.

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“Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”, señalaron.

Estas son las últimas fechas de Monsieur Periné



Antes de poner una pausa a su trayectoria conjunta, Monsieur Periné cumplirá con una serie de presentaciones en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico.

· 29 de septiembre: New Orleans

· 1 de octubre: Orlando

· 2 de octubre: Miami

· 10 de octubre: Ciudad de México

· 24 de octubre: Bogotá

· 7 de noviembre: Caracas

· 15 de noviembre: Ibagué

· 29 de noviembre: Puerto Rico

Estas presentaciones representan, por ahora, las últimas oportunidades para que sus seguidores disfruten en vivo de la propuesta musical que convirtió a Monsieur Periné en una de las agrupaciones colombianas más reconocidas de la escena alternativa latinoamericana.