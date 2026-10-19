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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Volodímir Zelenski

Zelenski habló con el papa León XIV sobre la crisis humanitaria en Oleshky y los ataques rusos: “Agradezco a Su Santidad su apoyo y todos sus esfuerzos”

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV y Zelenski - EFE
Papa León XIV y Zelenski - EFE
El llamado del Papa llega después de que, el pasado 16 de octubre, hablara directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, desde el hospital donde se recuperaba de su intervención quirúrgica.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sostuvo este lunes, 19 de octubre, una conversación telefónica con el papa León XIV, a quien deseó una recuperación “completa y rápida” tras la cirugía a la que fue sometido recientemente.

De acuerdo con la Presidencia de Ucrania, durante la llamada, Zelenski agradeció al pontífice que, pese a su situación de salud, continúe pendiente de la guerra y de la población ucraniana. El mandatario también informó al Papa sobre la intensificación de los ataques rusos contra ciudades y comunidades del país.

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Uno de los principales temas fue la situación humanitaria en Oleshky, ciudad de la región de Jersón bajo ocupación rusa. León XIV expresó su preocupación por las condiciones de los civiles y planteó la necesidad de facilitar la entrada de alimentos y asistencia médica, además de permitir una evacuación voluntaria y segura de la población.

La preocupación por Oleshky se ha intensificado en las últimas semanas. La Unión Europea advirtió a comienzos de octubre que civiles permanecían atrapados sin acceso suficiente a alimentos, medicamentos, agua potable y atención básica, y reclamó un acceso humanitario seguro y sostenido.

El llamado del Papa llega después de que, el pasado 16 de octubre, hablara directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, desde el hospital donde se recuperaba de su intervención quirúrgica. En esa conversación, León XIV pidió un alto el fuego humanitario que permitiera llevar ayuda a Oleshky y facilitar la salida de civiles.

Cabe resaltar que la conversación también estuvo marcada por la situación de seguridad. Zelenski aseguró que Ucrania ha enfrentado recientemente episodios en los que sus socios no proporcionaron con anticipación información sobre ataques con misiles balísticos.

El mandatario afirmó que esto ocurrió tres veces durante la última semana, una denuncia que también planteó públicamente este lunes.

La acusación se produce después de una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructura energética ucraniana. Según reportes de este lunes, Rusia empleó misiles balísticos y drones, mientras Kiev denunciaba nuevamente la ausencia de una alerta anticipada por parte de sus aliados.

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Por otro lado, cabe destacar que la llamada ocurrió pocos días después de la cirugía del pontífice. El 13 de octubre, León XIV fue sometido en el hospital Gemelli de Roma a una intervención para retirar un nódulo localizado en el pulmón derecho. La operación fue reportada como exitosa. Posteriormente, el Vaticano informó que los médicos habían determinado que podía abandonar el hospital y continuar su recuperación en el Vaticano.

Este lunes, el Papa volvió a intervenir en un asunto diplomático relacionado con la guerra de Ucrania, mientras la Santa Sede mantiene su apuesta por el diálogo y por iniciativas destinadas a proteger a la población civil.

En medio de la recuperación de una cirugía pulmonar, León XIV vuelve a colocar a Ucrania en el centro de sus gestiones diplomáticas, con Oleshky como uno de los principales focos de preocupación humanitaria.

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