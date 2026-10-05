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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Protestas en Venezuela
Programa: El Informativo

Quemando llantas y con cacerolazos, continúan las protestas en Venezuela por los apagones y la crisis

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
En Venezuela no cesa el reclamo de los ciudadanos al interior del país por los prolongados apagones y la crisis económica. El domingo con cacerolas, llantas quemadas y arengas contra la dictadura, residentes de varios municipios del estado de Carabobo reclamaron soluciones a la situación, salieron a protestar cerca de la residencia del gobernador y exigieron que les resuelvan el problema de inmediato. Las manifestaciones se han multiplicado en los últimos días tras registrarse racionamientos diarios que van desde las 6 hasta las 20 horas continúas afectando además el suministro de agua, la conservación de alimentos, la conectividad y las actividades escolares y comerciales.

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